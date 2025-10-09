自由電子報
週末夜宿十三行博物館台語聽考古故事 10/13開放免費報名

2025/10/09 13:52

十三行博物館長羅珮瑄表示，十三行博物館即將推出「2025國際考古日——來去博物館蹛一暝」活動，於10月18、19日邀請親子夜宿博物館。（十三行博物館提供）十三行博物館長羅珮瑄表示，十三行博物館即將推出「2025國際考古日——來去博物館蹛一暝」活動，於10月18、19日邀請親子夜宿博物館。（十三行博物館提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕博物館的千年古文物讓孩子流連忘返嗎？新北市立十三行博物館長羅珮瑄表示，十三行博物館即將推出「2025國際考古日——來去博物館蹛一暝」活動，於10月18、19日邀請親子夜宿博物館，跟隨「科技考古台語教師」團隊深度探索常設展與特展區，聆聽有趣的考古故事，還能體驗仿墓葬區與骷髏同寢、與鎮館之寶「人面陶罐」真品共眠。活動全程免費，將於10月13日上午10點開放官網報名，限額30名親子。

羅珮瑄表示，活動邀請台語脫口秀與漫才演員演出，領軍者是有著「百變和尚」稱號的唐墨，身兼出家和尚、作家、大學講師與脫口秀演員的他，擅長幽默深刻地詮釋文化故事，透過單口喜劇與漫才結合考古繪本內容，呈現十三行遺址的文化精髓，也介紹古人如何利用貝殼作為交易與交流的媒介，揭示文物背後的深層意義。

羅珮瑄說，活動全程以台語進行，打造道地的本土文化沉浸體驗，參與者可自選心儀位置過夜，與鎮館之寶「人面陶罐」真品共眠，展廳中的青銅器與多樣文物也展現了十三行人的精湛工藝與生活智慧，希望讓這一場夜宿為孩子留下難忘的回憶。

十三行博物館補充，館方致力打造親子共學的文化平台，「來去博物館蹛一暝」活動全程免費，將於10月13日10點於官網開放報名，限額30組親子參與，詳洽十三行官網粉專

