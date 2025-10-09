鶯歌陶博館推「陳庭怡新秀個展」展現立體文字之美

鶯歌陶博館即日起至11月2日展出「描摹字句的敘情者——陳庭怡新秀創作個展」。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至11月2日展出「描摹字句的敘情者——陳庭怡新秀創作個展」，由新銳陶藝家將漢字的韻律融入陶瓷創作，打造充滿詩意的空間，19組件的陶藝作品帶領觀者一覽立體文字的詩意與奧妙。

陶博館長張啟文表示，陶博館為鼓勵青年陶藝創作，2023年推出陶藝「新秀創作計畫」，提供國內30歲以下的陶藝創作者發表平台，陳庭怡以獨特的藝術語彙從眾多青年陶藝家中脫穎而出，殊為不易。

陳庭怡是鶯歌陶藝世家的新生代青年藝術家，從小耳濡目染走上陶藝創作，經過嘗試運用各媒材創作後，對陶土的隨機、多變的特性情有獨鐘且著迷，決心往陶藝深遠發展，畢業於台灣藝術大學工藝設計學系碩士班，近年來，她積極投入國內陶藝競賽，入選「2023台灣陶藝獎」創作獎，並在2023年入選陶博館與韓國金海美術館交換駐村計畫，前往韓國傳統陶瓷重鎮駐村交流，展現她無限的陶藝創造力。

陳庭怡以「漢字」為創作核心，運用陶瓷媒材從「字裡行間」探索文字的形體之美，對她而言，書寫與閱讀的過程蘊藏著無窮魅力——在成長經驗中，她細察文字的結構、筆觸與韻律，並將這些元素轉化為立體的陶瓷創作。

本次個展延續創作脈絡，「展字系列」以「花、水、鳥、樹」等常見於傳統水墨畫的意象為題，透過如草書般流動的文字線條，讓字逐步演化為立體造形，呈現出文字之間的節奏與趣味。「夢的片尾曲系列」則源於藝術家的夢魘經驗——在完成作品的過程中，惡夢隨之消散，彷彿以一曲音樂為夢境畫下句點，創作因此成為她心靈的抒解與療癒，更多展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。

