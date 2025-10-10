北護大「起家厝」古蹟修護完成 出自建築巨擘高而潘之手

北護大城區部文教大樓4樓「示範教室」舊照。（北護大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕由台灣戰後第一代建築巨擘高而潘於1960年代所設計，被列為台北市市定古蹟的台北護理健康大學「城區部文教大樓」，為首批現代校舍為「護理教育」專門設計的教育空間，歷經3年修繕，近日風華再現。北護大表示，修復後空間除教學使用，也展出台灣護理歷史的發展。

北護大城區部位於萬華區內江街，1960、1970年代出生的台北市民，許多都是由北護婦幼衛生中心接生的北護寶寶。該建築與「台北市立美術館」同為高而潘之作品，並於2019年獲得台北市政府文化局公告指定為直轄市定古蹟，不只是建築本體，還見證了台灣悠久的照護歷史。

請繼續往下閱讀...

北護大校長吳淑芳指出，城區部文教大樓曾是師生研究學習最主要的場域，也是學校照護專業發展的重要里程碑，無數護理與助產人才在此啟航。而在教育部與其他各部會及北市府支持、學校團隊的辛勞下，北護「起家厝」歷經「一甲子歲數城區部文教大樓」市定古蹟，修復工程自2022年底開始施工。

吳淑芳說明，修繕內容包括建置無障礙電梯、修復西側立面遮陽板復舊、屋頂防水、教室等整修、南北外牆風貌修復、消防安全改善，以及展覽空間設置等工程。也特別保留了練技術的示範教室的天花板、鑄鐵窗與外牆等歷史元素，並重開窯燒磁磚，以「修舊如舊」的精神，讓城區部煥然一新，猶如鳳凰浴火重生。

校友返回母校回憶求學的青春年華。（北護大提供）

校友會顧問陳玉枝回憶，當年老師不只傳授教學理念，也於「示範教室」演示護理技術；同學在「模擬病房」打針的實操練習「皮膚試驗」等，得忍受被扎針，這不僅觀察病人表情，也互相擔任病人感同身受。老師將學生當女兒照護有加，學生待人都很有禮貌，曾經晚上出去看電影，戲院螢幕出現「點名了」，學生立馬衝回學校，足見與鄰近社區的良好互動。

北護大主祕蘇義泰表示，修復後的空間，不僅適應當今教學場域的使用習慣，更增空間靈活多元的使用情境，修復過程中也將發掘的空心磚、鑄鐵窗、燈盒等特色文物及其歷史記憶釋出共享，一睹護理教育的歷史進程與歲月的痕跡。校方亦正籌畫在921震毀的內江街與康定路街角、原9層醫療大樓基地原址規畫興建「第二文教大樓」，以培育更多智慧健康照護人才。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法