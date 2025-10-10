自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

北護大「起家厝」古蹟修護完成 出自建築巨擘高而潘之手

2025/10/10 14:17

北護大城區部文教大樓4樓「示範教室」舊照。（北護大提供）北護大城區部文教大樓4樓「示範教室」舊照。（北護大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕由台灣戰後第一代建築巨擘高而潘於1960年代所設計，被列為台北市市定古蹟的台北護理健康大學「城區部文教大樓」，為首批現代校舍為「護理教育」專門設計的教育空間，歷經3年修繕，近日風華再現。北護大表示，修復後空間除教學使用，也展出台灣護理歷史的發展。

北護大城區部位於萬華區內江街，1960、1970年代出生的台北市民，許多都是由北護婦幼衛生中心接生的北護寶寶。該建築與「台北市立美術館」同為高而潘之作品，並於2019年獲得台北市政府文化局公告指定為直轄市定古蹟，不只是建築本體，還見證了台灣悠久的照護歷史。

北護大校長吳淑芳指出，城區部文教大樓曾是師生研究學習最主要的場域，也是學校照護專業發展的重要里程碑，無數護理與助產人才在此啟航。而在教育部與其他各部會及北市府支持、學校團隊的辛勞下，北護「起家厝」歷經「一甲子歲數城區部文教大樓」市定古蹟，修復工程自2022年底開始施工。

吳淑芳說明，修繕內容包括建置無障礙電梯、修復西側立面遮陽板復舊、屋頂防水、教室等整修、南北外牆風貌修復、消防安全改善，以及展覽空間設置等工程。也特別保留了練技術的示範教室的天花板、鑄鐵窗與外牆等歷史元素，並重開窯燒磁磚，以「修舊如舊」的精神，讓城區部煥然一新，猶如鳳凰浴火重生。

校友返回母校回憶求學的青春年華。（北護大提供）校友返回母校回憶求學的青春年華。（北護大提供）

校友會顧問陳玉枝回憶，當年老師不只傳授教學理念，也於「示範教室」演示護理技術；同學在「模擬病房」打針的實操練習「皮膚試驗」等，得忍受被扎針，這不僅觀察病人表情，也互相擔任病人感同身受。老師將學生當女兒照護有加，學生待人都很有禮貌，曾經晚上出去看電影，戲院螢幕出現「點名了」，學生立馬衝回學校，足見與鄰近社區的良好互動。

北護大主祕蘇義泰表示，修復後的空間，不僅適應當今教學場域的使用習慣，更增空間靈活多元的使用情境，修復過程中也將發掘的空心磚、鑄鐵窗、燈盒等特色文物及其歷史記憶釋出共享，一睹護理教育的歷史進程與歲月的痕跡。校方亦正籌畫在921震毀的內江街與康定路街角、原9層醫療大樓基地原址規畫興建「第二文教大樓」，以培育更多智慧健康照護人才。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應