北投「有河書店2.0」熄燈在即！店主嘆：資金壓力與產業困境難解

知名獨立書店「有河書店2.0」今日於臉書公告將於年底歇業。（圖片取自有河書店臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕成立於淡水河畔、陪伴讀者超過10年的獨立書店「有河書店」，今（10）日在臉書專頁宣布年底結束營業。店主表示，早在9月底已做出停業決定，主因是資金周轉困難，「當我無法給付七月份的書款時，所有累積的問題都像堰塞湖潰堤一樣撲面而來，因此結束營業已是不得不然。」

「有河書店」於2013年在淡水創立，2020年搬遷至北投唭哩岸重新開張，取名「有河書店2.0」。書店以獨立經營、選書細緻見長，經常舉辦講座與文化活動，是北投地區重要的藝文據點。店主在公告中坦言，這幾年書業經營環境惡化，加上自身資金不足，最終無法再撐過財務壓力，決定於今年底正式結束。

公告中列出多項因應措施，包括即日起至年底逐步出清書籍，其中部分買斷書將以特價販售；另將尋求頂讓書店，並停止接受新儲值。已儲值的讀者可於書店結束前使用完畢，未用完者將另行聯繫退款。店主也呼籲寄賣作者與出版者儘速完成退書與結帳事宜，河親卡會員則可依比例退還卡費。

書店仍將營業至年底，並持續接受客訂書服務，10月25日前仍會引進新書陳列。公告中提及：「有河2.0最終就只能做5年半，之前在淡水的有河兩個人做了11年，現在一個人也只能做到一半，大概就是冥冥中的定數。」

店主進一步說明，造成經營困境的原因除個人資金不足外，也反映出版與書店產業的結構性問題。他指出，去年底以來營業額下跌兩至三成，「以前每月可賣出五、六百本書，旺季可達七、八百本，但近一年來只剩四百多本」，新客有限、老客流失，使營收難以維持。他將於10月13日在台中邊譜書店的「書店學堂」講座中，以親身經驗談獨立書店經營的現實挑戰。

公告最後寫道，「有河」雖將告別，但仍感謝多年支持的讀者與朋友，並盼能在年底前當面致謝。台北市文化局長蔡詩萍也在貼文下留言表示：「辛苦您了，撐這麼久，已經很令人敬佩了。」

