自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

北投「有河書店2.0」熄燈在即！店主嘆：資金壓力與產業困境難解

2025/10/11 17:50

知名獨立書店「有河書店2.0」今日於臉書公告將於年底歇業。（圖片取自有河書店臉書）知名獨立書店「有河書店2.0」今日於臉書公告將於年底歇業。（圖片取自有河書店臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕成立於淡水河畔、陪伴讀者超過10年的獨立書店「有河書店」，今（10）日在臉書專頁宣布年底結束營業。店主表示，早在9月底已做出停業決定，主因是資金周轉困難，「當我無法給付七月份的書款時，所有累積的問題都像堰塞湖潰堤一樣撲面而來，因此結束營業已是不得不然。」

「有河書店」於2013年在淡水創立，2020年搬遷至北投唭哩岸重新開張，取名「有河書店2.0」。書店以獨立經營、選書細緻見長，經常舉辦講座與文化活動，是北投地區重要的藝文據點。店主在公告中坦言，這幾年書業經營環境惡化，加上自身資金不足，最終無法再撐過財務壓力，決定於今年底正式結束。

公告中列出多項因應措施，包括即日起至年底逐步出清書籍，其中部分買斷書將以特價販售；另將尋求頂讓書店，並停止接受新儲值。已儲值的讀者可於書店結束前使用完畢，未用完者將另行聯繫退款。店主也呼籲寄賣作者與出版者儘速完成退書與結帳事宜，河親卡會員則可依比例退還卡費。

書店仍將營業至年底，並持續接受客訂書服務，10月25日前仍會引進新書陳列。公告中提及：「有河2.0最終就只能做5年半，之前在淡水的有河兩個人做了11年，現在一個人也只能做到一半，大概就是冥冥中的定數。」

店主進一步說明，造成經營困境的原因除個人資金不足外，也反映出版與書店產業的結構性問題。他指出，去年底以來營業額下跌兩至三成，「以前每月可賣出五、六百本書，旺季可達七、八百本，但近一年來只剩四百多本」，新客有限、老客流失，使營收難以維持。他將於10月13日在台中邊譜書店的「書店學堂」講座中，以親身經驗談獨立書店經營的現實挑戰。

公告最後寫道，「有河」雖將告別，但仍感謝多年支持的讀者與朋友，並盼能在年底前當面致謝。台北市文化局長蔡詩萍也在貼文下留言表示：「辛苦您了，撐這麼久，已經很令人敬佩了。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應