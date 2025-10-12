屏東獎今頒獎 鄭仕杰、陳亮奪首獎 各獲15萬元獎金

屏東縣長周春米（中）頒獎給屏東獎得主來自彰化的鄭仕杰（左）與屏東排灣族藝術家陳亮（右）。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025「屏東獎」今（12）日於屏東演藝廳舉行頒獎典禮，今年有610件作品競逐，評選出53件獲獎作品。來自彰化的鄭仕杰與屏東排灣族藝術家陳亮，榮獲最高榮譽「屏東獎」首獎；縣長周春米肯定得獎者的優異表現，強調「我們也考慮，慎重準備，提高屏東獎的獎金。」

屏東縣長周春米表示，「屏東獎」已成為全國藝術創作者施展創意的重要平台，明年屏東縣立美術館將正式啟用，加上去年完工的屏東縣典藏中心，屏東的藝術文化愈來愈豐富，希望有更多喜愛藝術創作的朋友，每年都來參加屏東獎。

第一類屏東獎得主鄭仕杰以書法創作「王摩詰詩」獲獎。（記者羅欣貞攝）

第一類屏東獎得主鄭仕杰從小學習書法至今30多年，得獎的書法創作「王摩詰詩」，評審認為整體疏密間不僅起伏跌宕，錯落有致，造型中除結合清隸與古文字的構成，也精采的發揮軟毫毛筆表現飛白的筆調特質。他說，15年前曾面臨是否要繼續走書法這條路的選擇，看到老師失望的眼神，他決定做出改變堅持下去；此次得獎謝謝屏東獎搭起的平台也謝謝評審的肯定。

屏東排灣族藝術家陳亮以「一席系列：kipakim 」，拿下第二類屏東獎首獎。（記者羅欣貞攝）

第二類屏東獎得主得獎作品「一席系列：kipakim（排灣語，尋找之意） 」，藝術家陳亮以相紙作為媒材，運用傳統月桃草蓆編織技藝，將原民意象帶出新的文化語彙。作品從創作理念、形式、技巧手法，以及材料的隱喻等方面都緊扣著創作主題，呈現尋找自我身份認同的過程。她說「很感謝VuVu（排灣語，指祖父母級的長輩）們留下寶貴文化與智慧，讓我們現今可以用不同的方式找到自己的方向」。

2025「屏東獎」今（12）日於屏東演藝廳舉行頒獎典禮。（屏東縣政府提供）

今年「屏東獎」共有610件作品參賽，包括第一類作品含水墨、膠彩、書法、篆刻等計276件；第二類作品為攝影、視覺設計、新媒體等共334件。除首獎可獲頒各15萬元獎金，作品由縣府典藏，更新增第二名及第三名獎項，分別提供5萬元及3萬元獎金。得獎作品即起在屏東演藝廳展出至11月9日。

