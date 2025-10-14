自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

桃園市新增吳政男、曾國棻2位傳統工藝保存者 並指定2件古物

2025/10/14 21:59

吳政男藝師承襲福州派粧佛技藝，專精木雕、粉線、彩繪與安金等工法。（桃市文化局提供）吳政男藝師承襲福州派粧佛技藝，專精木雕、粉線、彩繪與安金等工法。（桃市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局今（14）日公布，經召開「114年度第一次傳統工藝暨古物審議會」，會議決議新增認定藝師吳政男為傳統工藝粧佛保存者、藝師曾國棻為傳統工藝纏花保存者，並指定「桃園郡寺廟玻璃乾版底片組」及「龜山迴龍寺今上天皇陛下聖壽萬安牌」為古物，文化局未來將爭取中央補助，推動古物普查與傳統工藝保存、教育推廣等計畫。

吳政男的作品─奉媽白府千歲。（桃市文化局提供）吳政男的作品─奉媽白府千歲。（桃市文化局提供）

55歲的粧佛保存者吳政男，出生雲林鄉下，8歲隨父母遷居桃園市，16歲投入雕刻學徒行列，拜師在桃園福州派賴榮春師父門下，先後在桃園、大溪擔任雕刻師傅，並擔任大溪國寶級木雕大師吳榮賜木雕工作室首席助手兼工作室主任，吳政男詮釋神佛雕像作品傳承忠、孝、節、義等精神。創作媒材以原木裸雕呈現精緻的雕工、人物體態靈活，栩栩如生的臉部表情，法相莊嚴。

曾國棻藝師長期於校園及社區教學，傳承傳統工藝精神。（桃市文化局提供）曾國棻藝師長期於校園及社區教學，傳承傳統工藝精神。（桃市文化局提供）曾國棻藝師製作之客家盤花，展現細緻工藝。（桃市文化局提供）曾國棻藝師製作之客家盤花，展現細緻工藝。（桃市文化局提供）

52歲的纏花保存者曾國棻，師承陳惠美與謝雅秀兩位老師，熟習「閩式」春仔花及「客家」纏花技藝，涵蓋供花、粄花、盤花等多種形式。纏花這門工藝，曾經是婚嫁儀式中不可或缺的一部分，如今隨著時代變遷漸漸式微。曾國棻將纏花融入現代設計，比如服飾、飾品甚至大型藝術裝置，讓纏花不僅僅是傳統婚禮的象徵，更成為現代人生活中的藝術品，還長期投入校園與社區教學，推廣纏花藝術。

調研團隊檢視桃園郡寺廟玻璃乾版底片，底片為五福宮。（桃市文化局提供）調研團隊檢視桃園郡寺廟玻璃乾版底片，底片為五福宮。（桃市文化局提供）

文化局長邱正生提到，「桃園郡寺廟玻璃乾版底片組」共計39件，拍攝於日治時期，紀錄了當時桃園地區多座重要寺廟的原貌，包括景福宮、蘆竹五福宮等，是極為珍稀的歷史影像資料。由於這批乾版底片不僅具備高度的藝術與文獻價值，也能反映當時的宗教與社會風貌，經審議會認定具有重要歷史意義，正式列為古物保存。

目前已知台灣現存御尊牌僅5處，數量稀少，此為其中一面，以「萬安」為名者僅2處。（桃市文化局提供）目前已知台灣現存御尊牌僅5處，數量稀少，此為其中一面，以「萬安」為名者僅2處。（桃市文化局提供）

至於「龜山迴龍寺今上天皇陛下聖壽萬安牌」也通過審議指定為古物，該文物為明治時期日本「皇國佛教」思想的具體展現，體現殖民時期宗教與政治的互動關係，具有獨特的歷史象徵與文化研究價值，對理解日本佛教在台灣的發展脈絡具參考意義。

