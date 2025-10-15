自由電子報
尚和歌仔戲劇團《雪夜地藏》 10/18田和越茶席劇場連演4場

2025/10/15 14:21

尚和歌仔戲劇團18、19日將在田和越茶席劇場，演出《寓言與歌仔的邂逅—雪夜地藏》。（尚和歌仔戲劇團提供）尚和歌仔戲劇團18、19日將在田和越茶席劇場，演出《寓言與歌仔的邂逅—雪夜地藏》。（尚和歌仔戲劇團提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕甫結束30週年大戲的尚和歌仔戲劇團，18、19日將在鄰近高雄美術館的田和越茶席劇場，推出《寓言與歌仔的邂逅——雪夜地藏》演出計畫。

尚和歌仔戲劇團表示，《寓》劇精選寓意深遠的亞洲跨國傳說故事，結合韓國金喬覺王子和日本斗笠地藏的寓言，再以歌仔戲曲精緻的演繹，以專業的音樂創作、唯美造型、聲光設計等精品製作規格共同製作，不僅是一場演出，更是一座橋樑，連結不同國度的溫度。以劇場的日常，將戲曲悄悄編織進繁忙的生活節奏裡，也讓看戲成為領略跨國故事的交流契機，讓歌仔戲成為愈在地、愈國際的動人精品。

尚和指出，歌仔戲之所以歷久彌新，不僅因為唱唸作打的扎實淬鍊，更因那不斷拓展的實驗力與創作力，而「田和越茶席劇場」正是承載以實驗與創作為翼，孵育出無數可能的精神，在美術館社區中，以戲曲的暖度傳唱，期許社區劇場為生活帶來美好，也為歌仔戲開拓出更壯闊的視野。

《寓言與歌仔的邂逅——雪夜地藏》18、19日下午1點、4點半共演出4場，購票請洽兩廳院售票系統OPENTIX

