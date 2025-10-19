自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

Coser化身日本動漫角色 布魯塞爾動漫展吹和風

2025/10/19 20:59

布魯塞爾最大的亞洲動漫盛會「亞洲製造」，吹著濃濃的日本風，現場展出大量日本動漫角色公仔。（吳柏緯攝，中央社提供）布魯塞爾最大的亞洲動漫盛會「亞洲製造」，吹著濃濃的日本風，現場展出大量日本動漫角色公仔。（吳柏緯攝，中央社提供）

〔中央社〕布魯塞爾最大的亞洲動漫盛會「亞洲製造」，吹著濃濃的日本風，不少角色扮演愛好者打扮成《航海王》、《鬼滅之刃》、《鏈鋸人》等作品中的角色參與；另外也有痛車愛好者將經過塗裝的愛車開到現場與同好分享。

今年的會場中吹著濃濃的日本風，除了以櫻花布置，也有提供和服體驗與販售武士刀模型的攤位，吸引不少人駐足。現場也有展示大量的日本動漫公仔並擺出不少的轉蛋機。

布魯塞爾動漫展周末登場，有Coser打扮成「航海王」角色唐吉訶德（左）、蛇姬（右）。（吳柏緯攝，中央社提供）布魯塞爾動漫展周末登場，有Coser打扮成「航海王」角色唐吉訶德（左）、蛇姬（右）。（吳柏緯攝，中央社提供）

許多的角色扮演愛好者（Coser）打扮成日本知名動漫作品的角色，從他們的裝扮也可以一探目前在比利時流行的日本作品。

2年前開始角色扮演的卡蜜拉（Camille）打扮成《航海王》中的角色蛇姬參與活動，她在受訪時表示，成為Coser的契機是因為喜歡《航海王》這部作品，而且透過角色扮演可以改變個性和外表；卡蜜拉的男友說，參加活動時可以和同好一起拍照、交流，這是他喜歡角色扮演的原因。

布魯塞爾動漫展周末登場，有Coser打扮成「戀上換裝娃娃」角色喜多川海夢。（吳柏緯攝，中央社提供）布魯塞爾動漫展周末登場，有Coser打扮成「戀上換裝娃娃」角色喜多川海夢。（吳柏緯攝，中央社提供）

打扮成戀上換裝娃娃主角喜多川海夢的蘇菲（Sophie）接受訪問時表示，因為這個作品就是在講角色扮演這個文化，非常的喜歡。希望之後有機會可以到日本，體驗日本道地的角色扮演文化。

布魯塞爾動漫展周末登場，有Coser打扮成「鬼滅之刃」角色伊黑小芭內（左）、甘露寺蜜璃（右）。（吳柏緯攝，中央社提供）布魯塞爾動漫展周末登場，有Coser打扮成「鬼滅之刃」角色伊黑小芭內（左）、甘露寺蜜璃（右）。（吳柏緯攝，中央社提供）

在現場也可以看到打扮成《鬼滅之刃》鏈鋸人膽大黨葬送的芙莉蓮進擊的巨人等作品角色的Coser。

漫展現場有痛車愛好者將塗裝過的愛車開到現場與同好分享。圖為現場停放，以「五等分的新娘」為主題的痛車。（吳柏緯攝，中央社提供）漫展現場有痛車愛好者將塗裝過的愛車開到現場與同好分享。圖為現場停放，以「五等分的新娘」為主題的痛車。（吳柏緯攝，中央社提供）

除了角色扮演之外，也有「痛車」愛好者將塗裝過的愛車開到現場與同好分享。「痛車」一詞源於日文，是將動漫作品的人物圖案以彩繪或貼紙等方式裝飾車輛外觀。其中一輛痛車的車主諾瑞斯（Norris）說，裝飾車子的原因，除了自己喜歡也為了吸引喜歡同樣作品和角色的粉絲，「這個方式展現了對於自己所開的車，以及喜愛的角色和作品的熱情。」

亞洲製造（Made in Asia）被許多比利時的亞洲動漫、電玩、Cosplay愛好者視為比利時的文化盛事。過去幾年的展會都吸引了約7萬人參與，甚是連鄰近的法國、荷蘭等地的愛好者都會特意前來參加。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應