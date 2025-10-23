積穗國小師生書法展移師新北市立圖書館 光復節連假看書也看展

積穗國小親師生書法展即日起至10月29日在新北市立圖書館總館展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市積穗國小為迎接70週年校慶，與新北市立圖書館總館合作舉辦親師生書法展，於館內一樓展演區展出作品，顯示小學書法教育的成果，館長吳佳珊也特地出席勉勵學童。

積穗國小老師黃修慧曾榮獲「全國語文競賽寫字組」第一名殊榮，她是活動的靈魂人物，平時負責學生的訓練，此次則負責親師生作品的徵集、裱框與展示等工作。

5年10班學童林珩友於開幕致詞時分享，自小一上學期起，他便踏上了硬筆書法的學習之路，至今已近4年，透過反覆練習，在方寸筆墨之間，書寫出屬於自己的成長故事，他曾榮獲113年新北市「舞文弄墨好品德」硬筆書法甲組三年級第一名，展現學習成果。

積穗國小校長洪國維說，在文字書寫逐漸式微的數位時代，積穗國小仍有一群老師默默堅守書法教育崗位，自2005年起推動書法教學，至今已邁入第20個年頭。

洪國維表示，學習過書法的人都知道，每一筆每一畫，都是專注與堅持的表現；而今天展覽的每幅作品，都是孩子與老師共同努力的成果，感謝新北市圖提供優質展出空間，讓師生的作品能走出校園，與更多市民朋友分享，展覽時間即日起至10月29日，歡迎大家光節連假到圖書館看書也看展。

