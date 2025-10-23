自由電子報
藝文 > 即時

從MIT新人到女性藝術、原民策展！ART TAIPEI 2025開啟多聲共構藝術現場

2025/10/23 17:06

「台灣原住民族藝術特區」探討土地記憶與身分認同。（記者董柏廷攝）「台灣原住民族藝術特區」探討土地記憶與身分認同。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕ART TAIPEI 2025今（23）日正式開幕，今年以「Intersect：Diversity Equals Togetherness」為核心，推出6大特展，呈現從新銳創作到性別議題、原住民藝術與藝術教育的多重樣貌，展現台灣藝術的多元共融。

錄像藝術區「FOCUS｜Film Sector」藝術家單慧乾作品（局部）。（記者董柏廷攝）錄像藝術區「FOCUS｜Film Sector」藝術家單慧乾作品（局部）。（記者董柏廷攝）

文化部自2008年設立的「MIT新人推薦特區」，今年邀集8位新銳藝術家，包含王言然、劉恩霖、郭秉恩、劉星佑、洪聖雄、Riley Tu、陳劭彥與吳尚洋。作品橫跨雕塑、影像裝置、3D動畫、新媒體、繪畫與攝影，是觀眾觀展首選。

「MIT新人推薦特區」藝術家王言然雕塑作品。（記者董柏廷攝）「MIT新人推薦特區」藝術家王言然雕塑作品。（記者董柏廷攝）

錄像藝術區「FOCUS｜Film Sector」由策展人曾鈺涓策劃，以「觸True」為題，邀單慧乾、劉艾真、廖祈羽等藝術家，透過影像探討性別、勞動與身體。第6屆「台灣原住民族藝術特區」則由策展人徐文瑞（Manray Hsu）策劃，聚焦安聖惠、米類・瑪法琉、希巨・蘇飛、宜德思・盧信與塗南峰，探討土地記憶與身份認同。

「MIT新人推薦特區」藝術家劉星佑攝影作品。（記者董柏廷攝）「MIT新人推薦特區」藝術家劉星佑攝影作品。（記者董柏廷攝）

另外，由台灣女性藝術協會策劃的《世紀小甜心》，藝術家吳瑪悧以女性視角回應生態、歷史與公共參與議題；「話客．畫客──客家文學美術的當代湊陣」則以Hakka雙關為主題，結合鍾舜文、程仁珮、致穎與詹冰的作品，透過語言與圖像探討記憶與文化身份。

藝術教育日邁入十週年，累計吸引7,877位師生參與，今年更與Pixsee合作推出「兒童藝術專區」，打造沉浸式親子體驗，讓藝術教育延伸至下一代。

