第20屆榮三盃學生棋王出爐 3組冠軍重新洗牌

第20屆榮三盃學生棋王出爐，由林榮三文化公益基金會董事長林鴻聯（右起），親自頒獎給大學生棋王陳允祈、中學生棋王李碩恩，以及小學生棋王陳天宸。（記者王文麟攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由林榮三文化公益基金會主辦、《自由時報》協辦的第20屆「榮三盃全國學生棋王賽」，歷經2天賽程，3組學生棋王今日出爐，分別是小學生棋王陳天宸、中學生棋王李碩恩、大學生棋王陳允祈，三位都是首度取得學生棋王桂冠。

其中，小學生棋王桃園大勇國小六年級陳天宸，連2天賽事9盤全勝，戰績長紅；中學生棋王為彰化高職三年級的李碩恩，原本就實力堅強，封冠可說是在預料之內；大學生棋王陳允祈的比賽資歷頗特別，他曾於2020年高三時擠進第10名，之後因為先當完兵才考大學，今年以大學一年級搶進決賽，一舉榮登棋王寶座，堪稱本屆黑馬。

三位全新的學生棋王，也於賽後隨即舉辦的頒獎典禮中，由主辦單位林榮三文化公益基金會董事長林鴻聯，親自頒發冠軍獎盃、有學生棋王頭銜的彩帶，以及每位獎學金6萬元。

