國台交80歲獲至寶 捐贈者：母親逃火災時記得我說這箱很重要

前國台交小號首席謝北光捐贈1946至1949年間節目單35本。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團80週年，現任團長歐陽慧剛今率團隊回到創團所在的台北西本願寺舉辦記者會，宣告80週年系列活動起跑，國內多家公私立重要樂團代表也齊聚祝賀。同時，還有「省交歷史文物回娘家捐贈儀式」，包括吳佩蓉捐贈鋼琴家李富美1962年與省交演出的錄音盤帶、前國台交小號首席謝北光捐贈1946至1949年間節目單35本、以及北市交團長郭佩瑜代表捐贈1959至1968年間節目冊32本。

國台交80週年系列活動起跑。（記者凌美雪攝）

記者會現場展示受贈文物的復刻版供翻閱，有很多有趣的發現。比如國台交自1946年5月始辦定期音樂會，當時樂團名稱其實叫「台灣省警備總司令部交響樂團」，指揮是首任團長蔡繼琨，演出者包括合唱隊、管絃樂隊與軍樂隊。

謝北光說，這些節目單是早時蔡繼琨交給他保管，後來他整批保存在一個箱子裡，存放在他母親的住處，有一次發生火災，他母親逃出時竟最先帶上那個箱子，跟謝北光說，「我不知道裡面是什麼，但你說這箱子很重要。」謝北光打開箱子慶幸這些印在紙張上的節目單沒被燒毀，後來就決定回贈給樂團。

吳佩蓉捐贈鋼琴家李富美1962年與省交演出的錄音盤帶，非常珍貴。（記者凌美雪攝）

由這些節目單可以知道當時定期演出的選曲品味，像第一回定期音樂會就選了德沃札克《第九號交響曲〈新世界〉》，有趣的是，另有混聲合唱曲目，包括〈阿彌陀佛〉、〈我所愛的大中華〉等，可見當時的宣教意味。

節目單的最後一面是演出人員名單，仔細比對，可以發現每一期各器樂部的人名有時對不起來，比如同樣一個人，這次在管樂，下次居然變成弦樂部，謝北光笑說，當時軍樂隊重視管樂，吹不好，有時就會被調去拉小提琴。

