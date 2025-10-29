史上來台之最！奇美古埃及展期為何長達1年？網友以王世堅名句回應

奇美博物館與大英博物館合作，將舉辦「埃及之王：法老」特展，一般票已經開賣，也是獲得熱烈迴響。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館將舉辦「埃及之王：法老」特展，由於規模是史上來台之最，迴響熱烈，10萬張早鳥票1個鐘頭內被搶光，回應廣大粉絲的期待，一般票提前3個月開賣，也是很受歡迎；有民眾納悶為何活動時間長達近1年之久，網友借用立委王世堅的名句，想參觀的人可以「從從容容、游刃有餘」地安排行程，來趟古文物的深度之旅，不必到時候「匆匆忙忙、連滾帶爬」。

「埃及之王：法老」將於2026年1月29日開幕，持續到2027年1月10日，奇美博物館也回應民眾的疑惑，古文物展策劃不易，這麼棒的內容，台灣難得一見，錯過真的很可惜，才會努力爭取到將近1年的活動時間。

除了早鳥票之外，為維護古文物展的參觀品質，現場要進行人流的總量管制，因此一般票必須指定日期，每天進場民眾平均設定約3,000位，避免空間過於擁擠，影響感官體驗。

由於早鳥票太搶手，原本古文物展揭幕後才會開賣的一般票，昨天也啟動預購作業，首波為展期5個月（2026年1月29日至6月30日），方便民眾提早規劃參觀行程，初步了解，前兩週的例假日已迅速完售，顯見活動初期的黃金時段也是很熱門。

「埃及之王：法老」是奇美博物館首度與世界三大博物館之一的大英博物館合作、推出，內容從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，帶領民眾透過拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間的文物，穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇。

這是奇美博物館第4度與英國重量級館所合作的鉅獻，展出來自倫敦大英博物館的280件稀珍藏品，以「帝王視角」出發，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」等7個主題，探索法老的多元角色，堪稱台灣史上最大規模的法老文物展，其中總計重達28噸的大型石像，更能磅礡呈現古埃及帝國的宏偉氣勢。

