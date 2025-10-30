自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

元智大學陳彥彰創作「靠杯」 獲英國世界前瞻設計獎「季度最大獎」

2025/10/30 14:30

元智大學資訊傳播學系老師陳彥彰創作「靠杯」，獲英國世界前瞻設計獎評選為「季度最大獎」。（元智大學提供）元智大學資訊傳播學系老師陳彥彰創作「靠杯」，獲英國世界前瞻設計獎評選為「季度最大獎」。（元智大學提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市元智大學資訊傳播學系老師陳彥彰創作「靠杯」，以台灣日常語言為靈感，設計以十三行博物館、黃金博物館的文字造型陶瓷杯為載體，呈現「哇」、「唉」、「蛤」等民眾在數位通訊中常用的感歎詞，獲英國世界前瞻設計獎（World Front Design Award）評選為「季度最大獎」（Grand Prize–The Best Design of Season）。

世界前瞻設計獎是英國環球藝術集團主辦，旨在表揚藝術與設計領域的創新與具社會影響力創作。陳彥彰以台灣日常語言中的「發語詞」發想，透過文字造型陶瓷杯，呈現台灣民眾在數位通訊中的「語助詞文化」，突顯簡單的文字卻能構成網路交流中不可或缺的情感符號。

陳彥彰說，「靠杯」是設計創作，更是關於語言與文化的再詮釋實驗，他將台灣的庶民幽默融入當代社群語言中，盼能展現台灣設計兼具深度與人文溫度的獨特魅力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應