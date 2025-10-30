元智大學陳彥彰創作「靠杯」 獲英國世界前瞻設計獎「季度最大獎」

元智大學資訊傳播學系老師陳彥彰創作「靠杯」，獲英國世界前瞻設計獎評選為「季度最大獎」。（元智大學提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市元智大學資訊傳播學系老師陳彥彰創作「靠杯」，以台灣日常語言為靈感，設計以十三行博物館、黃金博物館的文字造型陶瓷杯為載體，呈現「哇」、「唉」、「蛤」等民眾在數位通訊中常用的感歎詞，獲英國世界前瞻設計獎（World Front Design Award）評選為「季度最大獎」（Grand Prize–The Best Design of Season）。

世界前瞻設計獎是英國環球藝術集團主辦，旨在表揚藝術與設計領域的創新與具社會影響力創作。陳彥彰以台灣日常語言中的「發語詞」發想，透過文字造型陶瓷杯，呈現台灣民眾在數位通訊中的「語助詞文化」，突顯簡單的文字卻能構成網路交流中不可或缺的情感符號。

陳彥彰說，「靠杯」是設計創作，更是關於語言與文化的再詮釋實驗，他將台灣的庶民幽默融入當代社群語言中，盼能展現台灣設計兼具深度與人文溫度的獨特魅力。

