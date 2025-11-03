台灣通過柏林愛樂與世界連線 給樂迷的驚喜今公布

2005年戶外轉播盛況讓柏林愛樂深受感動，更因此後來建置了數位音樂廳。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂管弦樂團（Berliner Philharmoniker）將於11月11日第6度登台，連續3天在台北國家音樂廳演出，票房開賣1天就完售，見證台灣樂迷的愛戴不變。但還有更讓人驚喜的是，主辦牛耳藝術今天宣布，確定將於11月13日場次，在兩廳院藝文廣場進行戶外轉播，並同步於柏林愛樂數位音樂廳向全球直播。

柏林愛樂數位音樂廳建置後，每次訪台都會有1場向全球線上直播，也使台灣與世界有了連結。（MNA提供）

雖然柏林愛樂是全球頂尖天團，但與台灣這個小國家卻有很特別的情感，因為樂團2005年首訪台，當指揮賽門‧拉圖與音樂家們演出結束後，走上兩廳院戶外廣場向觀眾致意時，發現數萬名樂迷擠在廣場上熱烈歡呼與喝采，充滿震撼與感動，因此啟發並催生了柏林愛樂建置數位音樂廳（Digital Concert Hall）。

後來，柏林愛樂每次再登台時，一定進行戶外轉播，且有了數位音樂廳之後，更增加全球線上直播，也可以說，柏林愛樂每一次登台，台灣都通過其數位音樂廳與世界連結，可見台北在柏林愛樂全球樂迷心中的特殊地位。

柏林愛樂管弦樂團將由現任首席指揮基里爾．佩特連科親自領軍登台演出。（MNA提供）

除了戶外轉播與全球直播之外，這次柏林愛樂還將提供紀念貼紙，讓親臨戶外轉播現場的樂迷免費索取，獲得數位音樂廳Qrcode，尚未註冊的用戶憑此Qrcode，註冊後即可享7天內免費，可觀賞數位音樂廳更多柏林愛樂的影音。

