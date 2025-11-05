標本師日常曝光！闖進黃雯杰工作現場 揭密毛皮不脫落的關鍵

黃雯杰以山羌母子標本榮獲一級藍帶標本師殊榮。（黃雯杰、文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化總會推出《匠人魂》第58集「一個人的動物園」，帶觀眾走入全台第一位獲得國際藍帶殊榮的標本師黃雯杰的工作現場。影片以他在自家「動物園」中的日常為線索，揭開動物標本製作背後的科學工藝與職人精神。

黃雯杰製作的動物標本栩栩如生。（文總提供）

隨著鏡頭走進黃雯杰的工作室，四周是活靈活現的標本：張口咆哮的熊、展翅欲飛的鳥、警覺回眸的山羌。冰櫃裡則封存著來自世界各地的動物，等待被還原成生前模樣。對他而言，標本師的任務不是創造新生命，而是「讓存在過的生命被再次看見」。

黃雯杰於影片中表示，標本製作的成敗，全在於「皮張」的新鮮程度。他說，從剝皮開始，去肉、去脂、鞣製等每一個環節都關乎後續品質，「如果皮太久沒處理，毛就會脫，整個作品就報銷。」他曾因此吃過苦頭，現在每接到案件都會逐一確認死亡時間、冰存時長、保存狀況，嚴格把關原料品質。

台灣首位獲得藍帶的標本師黃雯杰。（文總提供）

製作標本時，肌肉紋理、血管浮凸與體膚皺褶都需逐一重現。黃雯杰解釋：「你要先理解動物的生理結構，才知道牠為什麼那樣動。只有還原牠的肌肉邏輯，標本才會像活的。」這也是為何他認為標本製作不只是技術，更是一種對生命的再現。

標本不僅存在於博物館。從自然教育、展覽到藝術創作，它們提供人們重新認識物種與生態的機會。黃雯杰坦言，台灣目前缺乏完整的標本師培育環境，但也因此讓他更堅持「讓每一具標本都有存在的理由」。

標本師黃雯杰的工作日常。（文總提供）

文總說明，《匠人魂》系列持續記錄各領域職人，從獵人、軍犬分隊到標本師，呈現不同的生命技藝與價值觀。「一個人的動物園」今（5）日在文總FB、YouTube及IG首播。

