《只是孩子》後最私密告白！龐克教母佩蒂．史密斯新作 揭開家族祕密與重生歷程

2025/11/06 09:00

佩蒂．史密斯新作《天使之糧》揭露家族祕密。（新經典文化提供）佩蒂．史密斯新作《天使之糧》揭露家族祕密。（新經典文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕曾以《只是孩子》（Just Kids）獲得美國國家書卷獎的「龐克教母」佩蒂．史密斯（Patti Smith），推出全新回憶錄《天使之糧》（Bread of Angels）。此作耗時10年完成，被譽為她迄今最私密的自傳之作。新經典文化表示，《天使之糧》橫跨她近50年的創作與人生歷程，書中更首次揭露家族祕密。

史密斯以詩意筆觸回顧從童年、藝術啟蒙、搖滾歌手生涯到婚姻與失喪的關鍵時刻，記錄她如何在創作與現實之間不斷尋找信念與重生的力量。她於書中形容這段書寫歷程是一場「黑暗與光明之舞」，並希望讀者能「從書中找到自己需要的東西」。

《天使之糧》書名取自她對「心靈養分」的隱喻，內容記錄她從工人階級的童年一路走向搖滾詩人的蛻變。史密斯細膩描寫童年時期在母親呵護下熬過重病，並透過閱讀與藝術找到精神支撐。她受到畢卡索啟發而立志成為藝術家，也誠實描繪19歲未婚懷孕、被迫送養孩子的經歷。史密斯坦言，養育她的男子並非生父，這段發現促使她展開DNA檢測與自我追尋，她希望藉此傳達「愛能超越血緣」的信念。

佩蒂．史密斯（左）曾與攝影師羅柏．梅普索普（右）相伴成長。（新經典文化提供）佩蒂．史密斯（左）曾與攝影師羅柏．梅普索普（右）相伴成長。（新經典文化提供）

20歲時，她獨自前往紐約展開藝術創作生涯，與攝影師羅柏．梅普索普（Robert Mapplethorpe）相伴成長，在雀兒喜飯店結識眾多藝術家，並在劇作家山姆．謝帕德（Sam Shepard）的鼓勵下成立樂團。巡演期間，她與搖滾樂團MC5吉他手弗雷德．史密斯（Fred “Sonic” Smith）相戀並結婚，之後暫別舞台專注家庭。

在丈夫、弟弟與摯友相繼離世後，她經歷漫長的創作低潮，最終在布魯斯．史普林斯汀（Bruce Springsteen）、R.E.M.主唱麥可．史戴普（Michael Stipe）等音樂夥伴的支持下重返舞台。她在書中提到，這些友情與幫助成為她的「天使之糧」，讓她重新理解愛與信任的力量。

佩蒂．史密斯同時是搖滾與文學界的傳奇人物。1975年，她以首張專輯《群馬》（Horses）震撼樂壇，開創結合詩歌與搖滾的新形式，被稱為「龐克搖滾桂冠詩人」。2007年入列搖滾名人堂，2010年以《只是孩子》榮獲美國國家書卷獎。2016年，她代表諾貝爾文學獎得主巴布．狄倫出席頒獎典禮。2022年獲頒法國榮譽軍團勳章，2024年更被泰勒絲（Taylor Swift）在歌曲《折磨詩人俱樂部》（The Tortured Poets Department）中致敬。

她也是一位視覺藝術家，曾於匹茲堡安迪沃荷美術館（The Andy Warhol Museum）舉辦個展。隨著《天使之糧》推出，這位跨界藝術家的創作脈絡再次被完整梳理，讓讀者得以回望一位以詩、音樂與生命見證時代的藝術靈魂。

