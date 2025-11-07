桃園市土地公文化館推出「土之影展」 免費播映即起預約報名

桃園市土地公文化館推出「土之影展」，邀民眾共賞紀錄片。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市土地公文化館將於11月15日到12月14日間的週末假日，推出「土之影展」，免費播映《島上》等5部紀錄片，部分活動須事先報名、即起開放預約，相關資訊可洽活動官網（https://www.taoyuantudigong.org.tw/）。

5部紀錄片共分5場次播映：11月15日《島上》，講述蘭嶼的島嶼記憶；11月16日《稻浪上的夢想家》，記錄農民翻轉農村的真實歷程；11月29日《海洋日記》，已獲頒金鐘獎兒童節目獎；12月6日《台灣超人》，預約已額滿；12月13日則播映導演齊柏林的遺作《看見台灣》。每場紀錄片的播映時間都是當天下午2點。

請繼續往下閱讀...

桃園市土地公文化館總監陳若蘭說，5部紀錄片或描繪自然地景與生態環境，或記錄在地人物的奮鬥與堅持，展現台灣的多元面貌與情感。每場紀錄片播映後，都將安排映後座談，邀導演或代表與民眾分享創作歷程，精彩可期。另，參與影展的民眾，除可獲得限量環保袋「土寶包」外，憑任1場電影票根，購買館內文創商品還有買1送1優惠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法