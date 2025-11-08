自由電子報
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎佳作張嘉祥：讓家族中的女性傷口說話

2025/11/08 21:59

第二十一屆林榮三文學獎短篇小說獎佳作張嘉祥（© Taiwan Creative Content Agency）第二十一屆林榮三文學獎短篇小說獎佳作張嘉祥（© Taiwan Creative Content Agency）

〔記者李嘉恩／台北報導〕曾以《夜官巡場》獲得台灣文學金典獎的張嘉祥，此次得獎作〈阿媽蛞蝓〉為「夜官」系列第二部曲《溪浮仙人》的篇章之一。相較前作雜揉了許多歷史元素，〈阿媽蛞蝓〉似乎更集中在個人記憶的書寫？他說，「新的一部我想讓它跳出另外一個視角，所以我讓一條溪的記憶去講話。」河流流經不同路段時會因所在地而產生不同名稱，「所以溪也會有不同的土地記憶。」

生活在溪裡的蛞蝓也因此具有自己的記憶，張嘉祥由此展開他對家族中的女性的書寫，以及她們可能面臨的困境，「可能最初都沒人想講這些傷人的話，也許她們試著彌補，可是最終還是沒辦法處理那個痛苦。」
小說中遍布的「黑」即為這種傷痕的暗示，「我家常有維修東西的需求，很多時候是修不好的，那個黑油就會像流血一樣地滴淌。」他說，《溪浮仙人》創作已臨近尾聲，如果進展順利，「希望今年能寫完，明年出版。」今年行程相當忙碌的張嘉祥，因為已有座談活動，未能親臨頒獎現場，他對獎金的使用有很實際的安排，「我算了算，好像可以打平我去法國的機票花費。」

