自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

卑南遺址開道路有望突破30多年僵局 平面方案送文資審議

2025/11/10 14:47

卑南遺址考古現場是道路用地，但受制於文資法無法開通。（記者黃明堂攝）卑南遺址考古現場是道路用地，但受制於文資法無法開通。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕卑南遺址公園「考古現場」為都市計畫道路用地，受制於文化資產保存法，30多年來開不了路，現地挖掘所展示的遺跡也被批評無看頭、乏人氣；相關單位原本打算以高架方式開路，也被文資審議委員會否決。縣府表示，因應治水及交通需求，各方目前共識是以不下挖方式鋪設平面道路，技術上沒問題，只待文資審議委員會通過。

卑南遺址為日本學者鳥居龍藏於1896年發現，但直到1980年，南迴鐵路興建台東車站，挖出大量石板棺等文物，才受到重視，考古學者估計地底仍埋藏豐富文物，但決定現況保存，不進行全面考古發掘。目前的「考古現場」為1996年設立的棚架式展示區，原本是要開闢道路，但因挖出文物，道路工程停擺，做為展示場至今，但地目仍屬縣府道路用地。

當地居民迫切需求開闢道路，且此段每逢大雨即積水成河，30多年來不斷陳情，要求開挖道路；縣議員李建智今天質詢指出，考古現場就一堆石頭，遊客來看了都搖頭，也很少人會來第2次，居民不斷陳情要求開路，數年前各方也有興建高架道路，避免開挖遺址的構想，但也無進展，一條道路就因108公尺的考古現場阻斷，30多年來通不了車。

縣府文化處及建設處說，高架道路的方案，因2側必須開挖基樁，因此被文資審議委員會否決，今年相關單位會勘達成的共識是不進行任何挖掘，以平面方式在地表上鋪路，縣府已提報評估的需求給文化部文資局，據了解應該是下個星期就會審查，如果審查通過的話，就可以來進行後續的程序。李建智說，民眾等了30多年，如今才看到繼續開路的曙光，希望能有好結局。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應