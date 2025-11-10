自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

雞蛋溯源碼 尾數英文藏祕密

2025/11/10 14:46

雞蛋溯源碼上的一連串數字，消費者要懂得判讀。（圖片提供／基隆市）雞蛋溯源碼上的一連串數字，消費者要懂得判讀。（圖片提供／基隆市）

〔記者魏伶如／台北報導〕彰化養雞場爆發市售雞蛋檢出殺蟲劑芬普尼殘留量超標，台灣首次用雞蛋溯源碼追出食安問題蛋。

所謂雞蛋溯源碼，可能很多消費者都沒注意到，只要是洗選蛋上都會有噴印兩排字，上排溯源編號代表所來自的畜牧場，下排則是包裝日期加上生產方式。溯源碼就好比是雞蛋的身分證。從雞蛋溯源碼最後一個英文字，消費者也能夠知道自己所買的雞蛋是怎樣的生產方式，食材產地記者陳志東特別在臉書提到：

◎ O：有機生產（Organic）- 戶外放牧，連飼料都有機。

◎ F：放牧生產（Free-range）- 雞隻可在室外自由活動挖泥土曬太陽。

◎ B：平飼生產（Barn）- 雞隻可在室內平面自由走動，不用被關進窄小鐵籠。

◎ E：豐富化籠飼（Enriched cage）- 一樣關籠子，只是籠子稍大一點，環境沒那麼糟。

◎C：一般籠飼（Conventional cage）- 格子籠母雞，是目前市占最大的雞蛋。

英國著名主廚傑米‧奧利佛曾在自己的烹飪節目上，一再呼籲大家要買友善養殖雞蛋，他說如果雞隻生活環境擁擠，生出來的蛋怎會營養、好吃。

下次購買雞蛋時，除了注意日期標示外，也要想看看自己手中的這盒雞蛋是如何生產出的。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應