雞蛋溯源碼 尾數英文藏祕密

雞蛋溯源碼上的一連串數字，消費者要懂得判讀。（圖片提供／基隆市）

〔記者魏伶如／台北報導〕彰化養雞場爆發市售雞蛋檢出殺蟲劑芬普尼殘留量超標，台灣首次用雞蛋溯源碼追出食安問題蛋。

所謂雞蛋溯源碼，可能很多消費者都沒注意到，只要是洗選蛋上都會有噴印兩排字，上排溯源編號代表所來自的畜牧場，下排則是包裝日期加上生產方式。溯源碼就好比是雞蛋的身分證。從雞蛋溯源碼最後一個英文字，消費者也能夠知道自己所買的雞蛋是怎樣的生產方式，食材產地記者陳志東特別在臉書提到：

◎ O：有機生產（Organic）- 戶外放牧，連飼料都有機。

◎ F：放牧生產（Free-range）- 雞隻可在室外自由活動挖泥土曬太陽。

◎ B：平飼生產（Barn）- 雞隻可在室內平面自由走動，不用被關進窄小鐵籠。

◎ E：豐富化籠飼（Enriched cage）- 一樣關籠子，只是籠子稍大一點，環境沒那麼糟。

◎C：一般籠飼（Conventional cage）- 格子籠母雞，是目前市占最大的雞蛋。

英國著名主廚傑米‧奧利佛曾在自己的烹飪節目上，一再呼籲大家要買友善養殖雞蛋，他說如果雞隻生活環境擁擠，生出來的蛋怎會營養、好吃。

下次購買雞蛋時，除了注意日期標示外，也要想看看自己手中的這盒雞蛋是如何生產出的。

