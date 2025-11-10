國際愛跳舞即興節由台北擴大為台灣 衛武營先起舞

「i．dance Taiwan國際愛跳舞即興節」創辦人古名伸。（趙豫中攝，idt 2025提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家文藝獎得主古名伸於2011年創辦「i．dance Taipei國際愛跳舞即興節」，今年第15年，古名伸決定世代交棒，由策展人轉任製作人，而策展工作則交付中生代舞蹈家余彥芳，更重要的是，正式將「Taipei」更名為「Taiwan」，英文縮寫一樣是「idt」，但規格擴大為「台灣」愛跳舞（i．dance Taiwan，idt 2025）。

這項台灣唯一國際型的即興舞蹈節，今年以「Opening Space: 眾身起舞」為題，援引美國舞蹈家暨接觸即興教母Nancy Stark Smith（1952～2020）「潛動譜」圖示之一：「] [（opening space）」，旨在歡迎那些未被照見者、隱身者、不在場者，進入空間，彼此聆聽，各自款擺，用身體思考生態，用行動譜劃、協商、共創人人起舞的未來。

「i．dance Taiwan」策展人余彥芳。（idt 2025提供）

由台北擴大為台灣的「idt 2025」，自11月15日起，展開為期9天的活動，首度增設高雄場，並以衛武營為起點，於11月15、16日率先推出2天的開幕活動，包括供專業人士和業餘愛好者報名發表即興演出的「即興流水席」，以及與眾人共舞的「開幕果醬」等。

「台北場」則由中山堂自17日起接力登場，為期7天，最後一天還有由余彥芳、樊香君主持的論壇「眾身共議：Who's Not In the Room?」；壓軸「閉幕果醬」，則由李勇偉集結藝術節所有舞蹈家、音樂家，進行一場即興者的大型舞會，免費開放民眾參與。詳詢官網（https://idancetaiwan.tw/zh）

