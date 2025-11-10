自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

國際愛跳舞即興節由台北擴大為台灣 衛武營先起舞

2025/11/10 21:54

「i．dance Taiwan國際愛跳舞即興節」創辦人古名伸。（趙豫中攝，idt 2025提供）「i．dance Taiwan國際愛跳舞即興節」創辦人古名伸。（趙豫中攝，idt 2025提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家文藝獎得主古名伸於2011年創辦「i．dance Taipei國際愛跳舞即興節」，今年第15年，古名伸決定世代交棒，由策展人轉任製作人，而策展工作則交付中生代舞蹈家余彥芳，更重要的是，正式將「Taipei」更名為「Taiwan」，英文縮寫一樣是「idt」，但規格擴大為「台灣」愛跳舞（i．dance Taiwan，idt 2025）。

這項台灣唯一國際型的即興舞蹈節，今年以「Opening Space: 眾身起舞」為題，援引美國舞蹈家暨接觸即興教母Nancy Stark Smith（1952～2020）「潛動譜」圖示之一：「] [（opening space）」，旨在歡迎那些未被照見者、隱身者、不在場者，進入空間，彼此聆聽，各自款擺，用身體思考生態，用行動譜劃、協商、共創人人起舞的未來。

「i．dance Taiwan」策展人余彥芳。（idt 2025提供）「i．dance Taiwan」策展人余彥芳。（idt 2025提供）

由台北擴大為台灣的「idt 2025」，自11月15日起，展開為期9天的活動，首度增設高雄場，並以衛武營為起點，於11月15、16日率先推出2天的開幕活動，包括供專業人士和業餘愛好者報名發表即興演出的「即興流水席」，以及與眾人共舞的「開幕果醬」等。

「台北場」則由中山堂自17日起接力登場，為期7天，最後一天還有由余彥芳、樊香君主持的論壇「眾身共議：Who's Not In the Room?」；壓軸「閉幕果醬」，則由李勇偉集結藝術節所有舞蹈家、音樂家，進行一場即興者的大型舞會，免費開放民眾參與。詳詢官網（https://idancetaiwan.tw/zh

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應