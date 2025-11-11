颱風成戶外轉播變數 柏林愛樂抵台猛喊一句話超接地氣

柏林愛樂官網預告將於11月13日進行台北演出的線上直播。（翻攝自Berliner Philharmoniker/Digital Concert Hall官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂睽違7年再登台，今（11）日召開抵台記者會。3位樂團代表，包括總經理安德萊雅‧齊茨施曼、董事會代表華特‧屈斯納，以及數位音樂廳創辦負責人奧拉夫‧曼寧格，不約而同關注正朝台灣撲過來的鳳凰颱風，頻喊「希望老天幫忙」，讓人不禁莞爾：很接地氣！

柏林愛樂3位樂團代表出席記者會，左起數位音樂廳創辦負責人奧拉夫‧曼寧格、總經理安德萊雅‧齊茨施曼、董事會代表華特‧屈斯納。（記者凌美雪攝）

3人都主動談到2005年首訪台時的那場戶外轉播，以及讓音樂家感動到眼眶紅的吶喊。原本那時只是指揮賽門‧拉圖聽說戶外廣場擠滿近3萬人看轉播，想帶樂團向樂迷致意，沒想到一走上戶外舞台，就聽到滿場喝采與鼓掌，一股熾烈的熱情讓音樂家感到震撼，紛紛擠出僅會的幾個中文字：謝謝！我愛你們！還有人乾脆對樂迷說：希望下一站日本也看到你們！彷彿恨不得把那畫面與感動打包帶走。

請繼續往下閱讀...

柏林愛樂董事會代表華特‧屈斯納在今天記者會上談到此事，他說，當時感動他的不只是樂迷的熱情，還有讓他更印象深刻的，是人群裏面有很多年輕人，這在國際樂壇很少見，「非常難以忘懷的時刻，現在每每回想還是會起雞皮疙瘩。」

柏林愛樂官網數位音樂廳台北演出線上直播倒數，主視覺是台北國家音樂廳。（翻攝自Berliner Philharmoniker/Digital Concert Hall官網）

那場戶外轉播的啟發，成為催生柏林愛樂數位音樂廳構想的重要轉捩點，4年之後，數位音樂廳上線；2011年，柏林愛樂將數位音樂廳首次海外直播獻給台灣；之後，每次柏林愛樂訪台，戶外轉播都成為樂團最重要的願望清單。

數位音樂廳創辦負責人也是樂團的大提琴首席奧拉夫‧曼寧格說，數位音樂廳的存在，代表樂團與台灣深厚的連結。曼寧格超級愛台灣，他還透露，他的兒子來台灣中正高中讀了一年書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法