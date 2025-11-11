自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

颱風成戶外轉播變數 柏林愛樂抵台猛喊一句話超接地氣

2025/11/11 15:42

柏林愛樂官網預告將於11月13日進行台北演出的線上直播。（翻攝自Berliner Philharmoniker/Digital Concert Hall官網）柏林愛樂官網預告將於11月13日進行台北演出的線上直播。（翻攝自Berliner Philharmoniker/Digital Concert Hall官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂睽違7年再登台，今（11）日召開抵台記者會。3位樂團代表，包括總經理安德萊雅‧齊茨施曼、董事會代表華特‧屈斯納，以及數位音樂廳創辦負責人奧拉夫‧曼寧格，不約而同關注正朝台灣撲過來的鳳凰颱風，頻喊「希望老天幫忙」，讓人不禁莞爾：很接地氣！

柏林愛樂3位樂團代表出席記者會，左起數位音樂廳創辦負責人奧拉夫‧曼寧格、總經理安德萊雅‧齊茨施曼、董事會代表華特‧屈斯納。（記者凌美雪攝）柏林愛樂3位樂團代表出席記者會，左起數位音樂廳創辦負責人奧拉夫‧曼寧格、總經理安德萊雅‧齊茨施曼、董事會代表華特‧屈斯納。（記者凌美雪攝）

3人都主動談到2005年首訪台時的那場戶外轉播，以及讓音樂家感動到眼眶紅的吶喊。原本那時只是指揮賽門‧拉圖聽說戶外廣場擠滿近3萬人看轉播，想帶樂團向樂迷致意，沒想到一走上戶外舞台，就聽到滿場喝采與鼓掌，一股熾烈的熱情讓音樂家感到震撼，紛紛擠出僅會的幾個中文字：謝謝！我愛你們！還有人乾脆對樂迷說：希望下一站日本也看到你們！彷彿恨不得把那畫面與感動打包帶走。

柏林愛樂董事會代表華特‧屈斯納在今天記者會上談到此事，他說，當時感動他的不只是樂迷的熱情，還有讓他更印象深刻的，是人群裏面有很多年輕人，這在國際樂壇很少見，「非常難以忘懷的時刻，現在每每回想還是會起雞皮疙瘩。」

柏林愛樂官網數位音樂廳台北演出線上直播倒數，主視覺是台北國家音樂廳。（翻攝自Berliner Philharmoniker/Digital Concert Hall官網）柏林愛樂官網數位音樂廳台北演出線上直播倒數，主視覺是台北國家音樂廳。（翻攝自Berliner Philharmoniker/Digital Concert Hall官網）

那場戶外轉播的啟發，成為催生柏林愛樂數位音樂廳構想的重要轉捩點，4年之後，數位音樂廳上線；2011年，柏林愛樂將數位音樂廳首次海外直播獻給台灣；之後，每次柏林愛樂訪台，戶外轉播都成為樂團最重要的願望清單。

數位音樂廳創辦負責人也是樂團的大提琴首席奧拉夫‧曼寧格說，數位音樂廳的存在，代表樂團與台灣深厚的連結。曼寧格超級愛台灣，他還透露，他的兒子來台灣中正高中讀了一年書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應