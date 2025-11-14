自由電子報
藝文 > 即時

台南「原聲雅韻」共振文化 平埔族群正名後首場原民盛會

2025/11/14 16:00

南市府今日為「2025原聲雅韻文化節暨族群音樂會」活動暖身宣傳。（南市府提供）南市府今日為「2025原聲雅韻文化節暨族群音樂會」活動暖身宣傳。（南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一年一度最具原民風采的盛會又來了！今（14）日市府舉辦「2025原聲雅韻文化節暨族群音樂會」宣傳會，由口埤實驗小學以西拉雅族傳統樂舞、古調歌謠暖場開場，充滿原音力量的演出讓現場氣氛瞬間熱起來。

南市副市長葉澤山也與族親一起熱鬧宣布活動，預告今年的原聲雅韻將更加精彩。葉澤山表示，今年的活動有特別的歷史意義。因《平埔原住民族群身分法》已在上月正式公布，為平埔原住民族群的法定身分建立清楚基礎。台南是全台最早承認平埔族群為原住民的城市，從正名、語言復振到文化再現，一路陪伴族人走過重要里程，如今能共同迎來這一刻，真的十分不容易，也非常感動。

新化區口埤實驗小學以西拉雅族語歌謠，為今日宣傳會拉開序幕。（南市府提供）新化區口埤實驗小學以西拉雅族語歌謠，為今日宣傳會拉開序幕。（南市府提供）

原民會主任委員白惠蘭Salau Kaljimuran則說，「原聲雅韻」自舉辦以來，就是希望用最生活化的方式拉近市民與原住民族文化的距離。今年以「原音共振、文化交織」為主題，希望透過樂舞、音樂、故事與市集，把文化的美好直接帶到大家眼前，不只看到表演，還能在互動中感受文化的生命力，讓族群在共榮中前行。

今年活動將於11月22日在曾文市政願景園區（致遠樓前廣場）盛大登場，內容包含部落樂舞展演、族群音樂會、親子文化體驗、原民市集、手作與美食，現場還有限量80元園遊券免費發送，完成現場打卡按讚還能拿到精美小禮，數量有限送完為止。歡迎民眾一起來感受最真、最動人的原民文化原音，一起玩、一起聽、一起跳，讓文化在城市中持續綻放。

