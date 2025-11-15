會呼吸的美術館民宿 斥資1.2億打造「宮崎御所」台南揭幕

斥資1.2億元打造「宮崎御所美術館」正式剪綵揭幕。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台日合作、占地120坪「宮崎御所美術館」藏身水仙宮文化園區，今由榮譽館長、日本企業家佐藤社長與董事長張順來、靈魂物理學家洛克華聯合剪綵開幕，斥資1.2億元打造、標榜為全球首座會呼吸的美術館民宿。

「宮崎御所美術館」座落於水仙宮文化園區內海安路二段259巷內，分成前、後棟，再規畫出3個藝術展間、4戶民宿和3間多元課程教室，2棟之間有一舖滿義大利漢白玉石的表演空間。即起推出首檔當代藝術家柳依蘭、廖素鈴、黃靜瑩開幕展。

宮崎御所美術館即起推出首檔當代藝術家柳依蘭、廖素鈴、黃靜瑩開幕展。（記者王姝琇攝）

館長洛老師表示，去年偶然發現這長滿雜草的鐵工廠空地，臨退的他自覺人生價值尚未完全發揮，於是花了1年建成這座藏身在3米小巷弄內的御所美術館，同時打造樂活民宿，不定期開辦生活美學、心靈成長、日式茶道、手沖咖啡，以及太極八段錦、舒壓健美瑜伽、體適能重訓、頌缽心靈療癒等課程，以及公益的靈魂物理系列講座，提供一處可多元學習的場所。

本身擁有物理、建築等博士學位的洛老師說，他一生幫人規畫建築作品無數，比如墾丁夏都等，獨缺一棟屬於自己的代表作，宮崎不是用來圓夢的，而是他認為自己的人生還有一些價值可去做些什麼東西，這個價值都可在宮崎找到答案。

宮崎御所美術館串聯民宿空間，提供不一樣的旅遊住宿體驗。（記者王姝琇攝）

宮崎御所美術館以「呼吸建築」為核心理念，結合自然通風、循環材料與能量再生系統，打造出能與人一同呼吸的藝術場域。比如水泥牆使用氣泡混凝土，外牆根本不用做防水。全館使用天然材料，所以聞不到一絲甲醛味。

洛老師說，這裡不只是展覽空間，更是藝術家創作與生活共存的基地，讓藝術不再被展示，而能被體驗。未來將啟動「青創園區」計畫，為青年創作者提供展演與創作空間，秉持「良善、文化、傳承、循環」的精神，培育下一代的藝術能量。

