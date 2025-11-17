自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 焦點人物 > 文學

陳耀昌60歲開始寫小說 花系列三部曲皆是台灣情

2025/11/17 14:43

陳耀昌60歲開始寫小說，筆下都是台灣情。（資料照）陳耀昌60歲開始寫小說，筆下都是台灣情。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕知名作家陳耀昌驚傳病逝，享壽76歲；本身是血液腫瘤科權威的陳耀昌，1966年進入醫界，60歲開始寫小說，「一手執筆、一手做研究」，以歷史為筆，寫台灣的故事，對於台灣歷史的考據一如醫學精神嚴謹且細膩，2016年以《傀儡花》獲頒「台灣文學獎長篇小說金典獎」，曾打趣說，「新銳作家獲獎，比獲選中研院院士更開心。」

陳耀昌的寫作生涯始於2002年起為《財訊》撰寫專欄，並於2006年集結為《生技魅影》；2006年起撰寫《非凡e周刊》專欄，2008年集結為《冷血刺客集》；2009年決定寫小說，2012年出版《福爾摩沙三族記》，入圍「台灣文學獎」；2015年再集結《財訊》專欄為《島嶼DNA》，獲「巫永福文化評論獎」。

2016年出版《傀儡花》，後來與2017年出版的《獅頭花》，以及2019年的《苦楝花》，合稱為「花系列三部曲」，小說融合原漢的衝突與和解，外族的入侵與抵抗，打開新的史觀，讓人看見19世紀的台灣國際觀，被譽為台灣歷史的大河小說。

2021年出版《島之曦》，描繪日治時期社運先鋒盧丙丁及歌唱藝術家林氏好伉儷的才情、使命與志業，勾畫百年前台灣文化協會波瀾壯闊的文化啟蒙時代；2022年出版《頭份之雲：陳耀昌短篇小說集》。

陳耀昌的台灣歷史小說人物，包括西方人、原住民、漢人等，遍及所有曾在台灣留下足跡的族群，每次都親自進行田野調查，並蒐集各國可得的相關文獻資料，不斷反覆驗證，力求以歷史真實面貌為基礎。最知名的作品是《傀儡花》，除於同年獲台灣文學金典獎，以及金石堂2016年度10大影響力好書，後來改編為公視戲劇《斯卡羅》。

陳耀昌在獲頒金典獎時曾表示，台灣400年來承受不可承受之重，他希望以自身醫學背景，用多元族群、多元文化及多元史觀，寫出台灣史小說，用文字力量促進族群融合。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應