陳耀昌60歲開始寫小說 花系列三部曲皆是台灣情

陳耀昌60歲開始寫小說，筆下都是台灣情。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕知名作家陳耀昌驚傳病逝，享壽76歲；本身是血液腫瘤科權威的陳耀昌，1966年進入醫界，60歲開始寫小說，「一手執筆、一手做研究」，以歷史為筆，寫台灣的故事，對於台灣歷史的考據一如醫學精神嚴謹且細膩，2016年以《傀儡花》獲頒「台灣文學獎長篇小說金典獎」，曾打趣說，「新銳作家獲獎，比獲選中研院院士更開心。」

陳耀昌的寫作生涯始於2002年起為《財訊》撰寫專欄，並於2006年集結為《生技魅影》；2006年起撰寫《非凡e周刊》專欄，2008年集結為《冷血刺客集》；2009年決定寫小說，2012年出版《福爾摩沙三族記》，入圍「台灣文學獎」；2015年再集結《財訊》專欄為《島嶼DNA》，獲「巫永福文化評論獎」。

2016年出版《傀儡花》，後來與2017年出版的《獅頭花》，以及2019年的《苦楝花》，合稱為「花系列三部曲」，小說融合原漢的衝突與和解，外族的入侵與抵抗，打開新的史觀，讓人看見19世紀的台灣國際觀，被譽為台灣歷史的大河小說。

2021年出版《島之曦》，描繪日治時期社運先鋒盧丙丁及歌唱藝術家林氏好伉儷的才情、使命與志業，勾畫百年前台灣文化協會波瀾壯闊的文化啟蒙時代；2022年出版《頭份之雲：陳耀昌短篇小說集》。

陳耀昌的台灣歷史小說人物，包括西方人、原住民、漢人等，遍及所有曾在台灣留下足跡的族群，每次都親自進行田野調查，並蒐集各國可得的相關文獻資料，不斷反覆驗證，力求以歷史真實面貌為基礎。最知名的作品是《傀儡花》，除於同年獲台灣文學金典獎，以及金石堂2016年度10大影響力好書，後來改編為公視戲劇《斯卡羅》。

陳耀昌在獲頒金典獎時曾表示，台灣400年來承受不可承受之重，他希望以自身醫學背景，用多元族群、多元文化及多元史觀，寫出台灣史小說，用文字力量促進族群融合。

