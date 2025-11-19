平實的光影與家的碎語 王蕙芳《純真年代》在文字裡回家

《純真年華》書影。（東美出版提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕出身美術教育領域的王蕙芳（1953-），長年以畫筆與教學與世界對話，如今，在多年生活累積後，由畫家的目光轉向文字，以《純真年華》回望自己的家族與生命軌跡。她求學於文化大學美術系，日後任教延平中學與建安國小，並主持兒童美術教室多年，作品與生活始終與美術教育緊密相繫。她的夫婿黃才郎曾任國美館、北美館、高美館與台北當代藝術館館長，是台灣美術館制度的重要推動者，兩人長年在藝文環境中並肩而行。

《純真年華》以家族記憶為核心，從日治到民國、從嘉南移動到台北，描寫一個北漂家庭在時代洪流中的漂移與落腳。父親受過日本教育、語言轉換後陷入沉默；母親身為護士，毅然從嘉義遷到台北展開婚後生活；哥哥自由不羈；而身為幼女的作者，在市區、山郊與農場之間度過多變的童年。所有記憶依時間順序排列，沒有小說式的戲劇張力，更多的是一種回望的平靜，書中亦收錄她青春時期的戀情與暗湧，清淡措辭裡藏著年少的躊躇與悸動；其後進入藝術工作、生養家庭、陪伴孫子女、逐漸理解父母的一生，生命的單位在她眼中細碎且漫長。

王蕙芳的筆觸延續畫家的性格，重在呈現生活的光影與情緒的紋理，語言平實，既沒有強烈的敘事野心，也不打造宏大的家族敘事，僅是為自己與家人做一次「回憶整理」。透過文字，她將年代的變化、家庭的遷徙、人與人之間的情感拉出輪廓，讓那些散落的瞬間獲得位置。

若把《純真年華》視為藝術家晚近的人生速寫，不華麗的質地，卻有著屬於作者的真誠。它記錄一段被時間沖淡的童年、一段未曾言說過的青春戀曲、以及一個家族在台灣近代歷史背景下的安靜「行旅」。讀時，能感受到作者把記憶重新排回生命中的原位，恰如一帖給自己、也給家族的溫柔交代。

