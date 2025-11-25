自由電子報
藝術文化

把城市寫進故事裡！彰化最美8條路線《半線走讀》孵1年出來了

2025/11/25 19:11

彰化新書《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》書中透過文創手繪插畫，讓城市之旅滿溢文創風味。（記者張聰秋攝）彰化新書《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》書中透過文創手繪插畫，讓城市之旅滿溢文創風味。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕不讓記憶消失！彰化縣文化局推出彰化城市之書系列，預計分3輯出版，第1輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三00邑》今（26）日正式發布。這本書從企劃、資料蒐集到成書耗時1年多，由6位作家以文字、照片與手繪插圖，設計8條風格各異的散步路線，帶讀者以「慢行」步調重新感受這座300年老城市的魅力。

彰化縣長王惠美表示，這本書不只是旅遊導覽，更像是一封有溫度的邀請函，邀請大家聽風、聞香、嘗味、看景，與彰化展開一場深度對話。新書以1日走讀文旅的路線規劃，串連彰化市、芬園鄉、花壇鄉及員林市的歷史、建築、飲食及文學多元景點，並以手繪插圖畫出彰化城市歷史與人文風土，讓城市旅遊走出濃厚的文創風味。

好比說，走讀路線第3條就以全台限存的火車旅館、扇形車庫為主軸，用文字、攝影與插畫，帶領民眾文字漫遊在彰化火車站、CK124蒸汽火車頭磚瓦藝術，散步扇庫人行步道，「慢行」在戶羽機關車園區、扇形車庫、彰化台鐵舊宿舍群，還有被台鐵列為「一等站」的彰化火車站，以及古代連通城邑北門到西門之間的的小西巷，這裡以前布商雲集，曾是台灣三大布市之一，與台北迪化街齊名，最後再前進小西巷內最具代表性的高賓閣，原是鐵路醫院。

彰化縣文化局計畫分三輯出版「彰化城市之書」第一輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》花了1年時間，終於亮相了。（記者張聰秋攝）彰化縣文化局計畫分三輯出版「彰化城市之書」第一輯《半線走讀散步策Ⅰ：走走彰化三○○邑》花了1年時間，終於亮相了。（記者張聰秋攝）

文化局長張雀芬表示，這本書的起點其實很單純，「我們希望讓更多人看見彰化真正的樣子。」希望以旅遊的觀點及筆觸結合文學，透過八條獨具風味的走讀路線，引導讀者用雙腳丈量城市、以閱讀聆聽土地，感受彰化300年古城兼具歷史、人文與自然的深度魅力。

6位作者分別是台灣文學獎詩人林秀蓉、被譽為「彰化活字典」文史作家康原、散文與新詩雙棲的詩人紀小樣、梁實秋文學獎作家石德華、經營單車部落格十多年且部落格屢獲大獎的作家茶花小屋（李立忠），以及美術設計與插畫工作者曾獲金鼎獎的插畫家沈恩民。

新書即日起在縣立圖書館、彰化縣各公共圖書館上架，歡迎民眾借閱瀏覽，並將在明天首發上市，全台各大通路，包括博客來、誠品、金石堂、墊腳石等皆可購買。

