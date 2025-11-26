自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

金馬大贏家《大濛》震動文化部長記憶！李遠揭73年前三舅遺書與白色恐怖傷口

2025/11/26 15:44

文化部長李遠昨日參加電影《大濛》首映會。（文化部提供）文化部長李遠昨日參加電影《大濛》首映會。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕獲第62屆金馬獎最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計與最佳造型設計等多項大獎的電影《大濛》昨（26）日舉行首映，文化部長李遠親自觀影支持，並於個人臉書撰文分享觀影心得。文中他以家族歷史為引，將影片中的白色恐怖時代故事與自身記憶交錯，並以「雞已啼，霧未散」形容觀看電影後的心情變化。

李遠在臉書表示，自己「等待欣賞電影『大濛』足足等了555天」，並形容這部片對他個人、工作以及台灣電影產業具有重要意義。他提到，外界形容《大濛》「會哭得很慘」，戲院中也會出現因小人物互動而生的笑聲，但背後傳達的往往是「無法言說及承受的痛苦」。他原本考慮挑選人少的位置觀看，甚至「找到一個可以痛哭流涕的最後一排角落」，但最終仍決定出席首映會。

李遠提到首映日落在2025年11月25日，剛好是三舅黃梅在1952年11月25日遭槍決的日子。他寫道：「彷彿是天意，對我而言，內心終於要有個了斷了。」他描述家族在白色恐怖時期的經歷，包括父母深夜焚燒書信、母親至善導寺立牌位、以及家族長時間的沉默。他表示，因工作關係，73年後首次看到三舅遺書，「一直放在公事包內不敢看，就一直提著上班、下班，公事包很沉重，一如我的心情」。

李遠於臉書分享自己在深夜鼓起勇氣閱讀三舅遺書。（文化部提供）李遠於臉書分享自己在深夜鼓起勇氣閱讀三舅遺書。（文化部提供）

他指出，自己在深夜鼓起勇氣閱讀遺書，形容三舅24歲被槍決前的字跡「工整、看不出臨刑前的慌亂」。李遠在文中完整引用遺書部分內容，包括「雞已經在啼，接近死亡只有幾個小時」以及「自思平生從未敢做什麼壞事，為什麼會落得這樣的結果呢？」等段落，紀錄三舅生命最後時刻的心境。他也提到處決紀錄：「黃梅五彈均當場斃命」。

李遠表示，原以為會在片中多次落淚，甚至準備了多包面紙，但真正讓他眼眶泛淚的片段是劇中角色阿月抱著哥哥骨灰與送葬隊伍擦身時的場景。他寫道：「因為這一段情節我事先不知道」，若非提前聽過劇情，「哭是一定免不了的」。

然而，他指出真正的情緒在散場後逐漸浮現。他形容電影中的一句「走囉！」在心中回盪，象徵人們在困境與日常中被迫前行。他以台語「來走」比喻人生聚散，認為無論環境如何，人終究要回到日常。

文章最後，他談到看完《大濛》後公事包「比過去輕了」，認為片中以「悲憫」呈現暴力時代的小人物情感，也讓他在情緒上獲得安放。他對三舅心中默念：「現在我要帶你回家了，然後四處走走，看著你來不及看到的風景。台灣現在的風景和過去完全不一樣了啊。」並以「雞已啼，霧未散」作結，象徵面對歷史、記憶與前行的心境。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應