自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

國家工藝獎得主神像木雕師葉佳讓辭世 享壽68歲

2025/11/27 14:13

新竹市國家工藝獎得主、神像木雕師葉佳讓辭世，享壽68歲。（新竹市文化局提供）新竹市國家工藝獎得主、神像木雕師葉佳讓辭世，享壽68歲。（新竹市文化局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市台灣工藝之家、國家工藝獎得主的木雕大師葉佳讓，11月22日下午安詳辭世，享壽68歲。致力於木雕藝術與文創產業的葉佳讓，創作不輟，生性開朗且樂於助人、慷慨大方的美好品格，讓接觸過他的人留下深刻溫暖的印象。對葉佳讓的辭世，市府文化局將整理葉佳讓的作品及藝術歷程，也會用影片紀念其精采的一生。

新竹市國家工藝獎得主、神像木雕師葉佳讓辭世，享壽68歲。（新竹市文化局提供）新竹市國家工藝獎得主、神像木雕師葉佳讓辭世，享壽68歲。（新竹市文化局提供）

文化局提到，葉佳讓深耕木雕領域數十載，以精湛的雕刻技藝和深邃的創作思想，在台灣工藝史上留下光輝一頁。葉佳讓2004年獲第4屆國家工藝獎以及2006年獲選「台灣工藝之家」，其藝術地位備受肯定。作品多次獲邀到總統府藝廊、立法院國會藝廊等國家級重要場所特展展出。中華郵政2005年辦理「中華郵政木雕佛像琉璃展」，也為葉佳讓發行個人佛雕郵票，創下藝術家發行個人郵票殊榮，可見其佛雕作品在宗教藝術界的重要性。

文化局表示，其中葉佳讓作品《好柿會花生》2014年獲「新竹十大伴手禮」，體現工藝與在地文化的完美結合。其創作生涯豐富多產，曾在竹市文化局、竹縣文化局、苗栗三義木雕博物館、台南文化中心、高雄市中正文化中心、高雄市佛教會等地辦理個展，展現其藝術生命力。其中葉佳讓工作室「好事創意工坊」，是許多藝術愛好者及在地居民共同的美好回憶，讓參與者開心滿載而歸，其對藝術的堅持與對人的熱情，如同其作品的木質般溫暖扎實。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應