國家工藝獎得主神像木雕師葉佳讓辭世 享壽68歲

新竹市國家工藝獎得主、神像木雕師葉佳讓辭世，享壽68歲。（新竹市文化局提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市台灣工藝之家、國家工藝獎得主的木雕大師葉佳讓，11月22日下午安詳辭世，享壽68歲。致力於木雕藝術與文創產業的葉佳讓，創作不輟，生性開朗且樂於助人、慷慨大方的美好品格，讓接觸過他的人留下深刻溫暖的印象。對葉佳讓的辭世，市府文化局將整理葉佳讓的作品及藝術歷程，也會用影片紀念其精采的一生。

新竹市國家工藝獎得主、神像木雕師葉佳讓辭世，享壽68歲。（新竹市文化局提供）

文化局提到，葉佳讓深耕木雕領域數十載，以精湛的雕刻技藝和深邃的創作思想，在台灣工藝史上留下光輝一頁。葉佳讓2004年獲第4屆國家工藝獎以及2006年獲選「台灣工藝之家」，其藝術地位備受肯定。作品多次獲邀到總統府藝廊、立法院國會藝廊等國家級重要場所特展展出。中華郵政2005年辦理「中華郵政木雕佛像琉璃展」，也為葉佳讓發行個人佛雕郵票，創下藝術家發行個人郵票殊榮，可見其佛雕作品在宗教藝術界的重要性。

請繼續往下閱讀...

文化局表示，其中葉佳讓作品《好柿會花生》2014年獲「新竹十大伴手禮」，體現工藝與在地文化的完美結合。其創作生涯豐富多產，曾在竹市文化局、竹縣文化局、苗栗三義木雕博物館、台南文化中心、高雄市中正文化中心、高雄市佛教會等地辦理個展，展現其藝術生命力。其中葉佳讓工作室「好事創意工坊」，是許多藝術愛好者及在地居民共同的美好回憶，讓參與者開心滿載而歸，其對藝術的堅持與對人的熱情，如同其作品的木質般溫暖扎實。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法