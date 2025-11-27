AI讓語言隔閡消失是福是禍？「好字為之」展探「新巴別塔」時代的文字危機

吳季禎〈被誤解又何嘗不是一件美妙的事〉（左）與花椒設計工作室裝置藝術。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新竹市文化局主辦的特展「好字為之的時代」，即日起至2026年1月18日在241藝術空間免費展出。本次展覽以文字與哲學角度切入，探討在人工智慧（AI）的浪潮中，人類的文字、書寫主體性與權威所面臨的危機與轉變。

策展人張乃予在策展論述中指出，隨著AI的出現，即時翻譯與自動生成內容似乎修復了巴別塔的語言斷裂，看似讓不同語言的溝通障礙消弭，卻也重塑了文字生產與書寫的主體性和權威。當AI從輔助書寫逐漸轉變為主導內容，這場新的「圖靈測驗」仍在持續進行，挑戰著人類的既有認知。

「好字為之的時代｣展場一隅。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局提供）

其中「文字的可能」展區，則匯集了吳季禎、張禮權、羅禾淋和科技藝術暨未來表演實驗室、詩人徐珮芬等創作者的作品。這些作品從語言、文字到書寫的關係出發，探討意義產生的偏差，以及在技術普及下，文字溝通中的獨特性是否會被新科技取代。當文字的書寫可以透過機械手臂，不再依賴人的勞動，就連內容都可能被數據和驗算決定時，另一種權威是否又再次切斷了彼此的連結？

觀眾可運用現場提供之毛筆於吸水布上寫下想留下之文字及語句。（木子立方有限公司攝，新竹市文化局提供）

吳季禎〈被誤解又何嘗不是一件美妙的事〉以筆墨做為主體意識的延伸。文字意涵因多重轉譯後逐漸脫離掌控的狀態，企圖解構文字承載的溝通與閱讀功能性。此外，展覽中每個展間皆有詩人徐珮芬的作品和其訓練之語言模型詩作呈現，這讓觀眾能夠直接參與判斷，感受人類與AI在創作上的差異。這場展覽不僅是藝術的呈現，更是對當代社會資訊、信任與主體性的反思。

