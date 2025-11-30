自由電子報
恆春文化中心首演爆滿 耆老感動：文化平權指標

2025/11/30 16:57

恆春文化中心首次售票演出，座無虛席。（記者蔡宗憲攝）恆春文化中心首次售票演出，座無虛席。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府打造的「恆春文化中心劇場館」，即將在12月6日盛大開幕，不僅是恆春半島的新地標，更是當地期盼已久的藝文聖地。昨（29）日晚間場館迎來首次售票演出，由《勝利食堂》打頭陣，儘管僅開放一樓座位，現場仍舊座無虛席，展現恆春人對藝文活動的強烈渴望。恆春耆老、退休校長江國樑在現場難掩激動表示：「這是一個感動的時刻，我們真的等了很久、很久、很久了！」

恆春文化中心首次售票演出，排隊人潮湧。（記者蔡宗憲攝）恆春文化中心首次售票演出，排隊人潮湧。（記者蔡宗憲攝）

這座擁有670席座位的中型演藝廳，被視為台灣推動「文化平權」的重要里程碑。長期在此耕耘文化的江國樑，站在剛落成的場館前受訪時感性指出，這座劇場是台灣最南端最艱難、卻也最重要的場域。「在爭取文化平權之前，這個地方是被忽視的。」江國樑強調，這不只是一棟建築，更是恆春文化的「家」，是在地人用文化來刻畫故鄉臉譜的據點。他提出了「場域文化學」的概念，認為先把環境設置好，傳遞教育與文化的力道就會多出一股力量。

恆春文化中心首次售票演出，由《勝利食堂》打頭陣。（麥子劇場提供）恆春文化中心首次售票演出，由《勝利食堂》打頭陣。（麥子劇場提供）

屏東縣府文化處表示，恆春文化中心劇場館的啟用引發了驚人的購票熱潮。除了首場《勝利食堂》開出紅盤，後續至年底連續六週的系列節目，卡司陣容堅強，包括金曲歌后黃妃、民歌天后鄭怡、陳明章的「福爾摩沙淡水走唱團」，以及由藝人小嫻主演的壓軸音樂劇《唱吧！唱吧！》，預售票況都相當火熱，多個場次已接近「滿場」，顯示恆春半島並非文化沙漠，而是充滿藝文能量的沃土。

為了迎接這座重要場館的誕生，12月6日正式開幕當天，縣府將結合恆春建城150週年，舉辦壯觀的「萬人牽手護古城」活動。屆時，在地民謠團體將在東、西、南、北四座城門同步展演，象徵民謠文化與百年古城的完美融合。

