藝文 > 藝起享享 > 看表演

百年台灣藝術被「聽見」 NTSO《畫映》跨界音樂會搶先曝光

2025/12/03 17:37

《畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話》，今日在台南文化中心舉行宣告啟動儀式。（記者洪瑞琴攝）《畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話》，今日在台南文化中心舉行宣告啟動儀式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕NTSO台灣青年交響樂團將於12月14日在台南文化中心推出跨界製作《畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話》。由國立台灣交響樂團（NTSO）、國立台灣美術館與台南國家美術館籌備處首度「三國合作」，以交響音樂、多媒體動畫與典藏作品構築跨越百年的台灣藝術史景觀，打造前所未有的感官體驗。

《畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話》搭配AI動畫片段，今日搶先曝光。（記者洪瑞琴攝）《畫映—交響音樂會：跨時代的藝術對話》搭配AI動畫片段，今日搶先曝光。（記者洪瑞琴攝）

今（3）日宣傳由青年交響樂團弦樂四重奏揭開序幕，演出嘉賓謝宇威獻唱，並首度曝光音樂會動畫片段，影像與樂音互相呼應，呈現創作者眼中的時代風景。節目以文化部推動的「重建台灣藝術史2.0」為核心，並與國美館常設展「時代印記」相互扣合，規劃4大篇章—日治時期思想啟蒙、戰後民間藝術崛起、多元文化碰撞交融，以及2000年後的全球化回應。觀眾將透過音樂、影像與經典畫作的重組，看見不同年代台灣藝術家的生命軌跡。

今日宣傳會，青年交響樂團弦樂四重奏現場演奏。（記者洪瑞琴攝）今日宣傳會，青年交響樂團弦樂四重奏現場演奏。（記者洪瑞琴攝）

演出由指揮巫竑毅率領NTSO台灣青年交響樂團，並邀請秀蘭瑪雅、施文彬、謝宇威、依拜．維吉共同參與。作曲家張菁珊的《音樂百年組曲》為音樂會揭開序幕；另首演作品《後壁溝》則紀念台灣重要畫家陳植棋，以音符交織出他筆下土地深情。

國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛指出，《畫映》以本土作曲與典藏畫作交織臺灣百年藝術風景，展現藝術貼近生活、連結土地、持續陪伴台灣前行的文化力量。（記者洪瑞琴攝）國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛指出，《畫映》以本土作曲與典藏畫作交織臺灣百年藝術風景，展現藝術貼近生活、連結土地、持續陪伴台灣前行的文化力量。（記者洪瑞琴攝）

國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛表示，《畫映》以台灣文化為主體，重新連結作品與觀眾，交響樂不應局限於音樂廳，而應成為理解台灣文化的橋梁，走進更多人的日常生活。

台南國家美術館籌備處代理主任黃宏文指出，《畫映》透過多媒體技術與典藏畫作的再詮釋，觀眾彷彿能回到作品誕生的歷史現場，進入一個能共感、共時的台灣美術世界。

演出嘉賓謝宇威現場獻唱。（記者洪瑞琴攝）演出嘉賓謝宇威現場獻唱。（記者洪瑞琴攝）

國立台灣美術館副館長汪佳政強調，國美館推動台灣藝術史研究的成果，透過影像與音聲的再創作，典藏作品能走向更廣泛的觀眾。他並預告，國美館明年將推出陳植棋特展，而音樂會中的《後壁溝》正為特展的前奏。

《畫映》今日在台南文中心舉行宣傳會，即日起開始索票。（記者洪瑞琴攝）《畫映》今日在台南文中心舉行宣傳會，即日起開始索票。（記者洪瑞琴攝）

《畫映》將於12月14日下午2時在台南文化中心演藝廳登場。電子索票請洽 OPENTIX 兩廳院文化生活；紙本索票於台南文化中心與歸仁文化中心服務台提供（今日至12月7日、12月10日至13日），每日上午9時至下午5時。

