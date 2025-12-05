「未來身體．夢境之間」南美館打造融合科技、身體與想像的前衛場域

前衛視覺藝術展「In Between」，展期即日起至12月28日。（南美館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市美術館推出跨域企畫「未來身體．夢境之間」，以XR沉浸式劇場結合國際藝術展，再度挑戰藝術與科技邊界。企畫匯集河床劇團好評作品《之間》（Blur）與展覽「In Between」，帶領觀眾穿梭虛擬與現實、古蹟與實驗空間，體驗前所未有的混合感官旅程。

「未來身體．夢境之間」計畫的XR劇場《之間》在南美館演出劇照。（南美館提供）

XR劇場《之間》以虛擬實境搭配現場演出，構築超現實的數位幻境，探索生命、死亡與自我複製的議題。觀眾將配戴VR設備進入層層變換的場景，感受科技帶來的奇異震撼。本次演出由張寗主演，身為母親的她對角色深有共鳴，表示將把自身經驗化為角色尋子的渴望與絕望。該作品曾在兩廳院實驗劇場及台中國家歌劇院累積130多場演出，並入圍2025威尼斯影展沉浸式競賽、榮獲加拿大HUB沉浸獎。

河床劇團《之間》，結合虛擬實境打造沉浸式劇場。（陳又維提供）

與劇場同步的展覽「In Between」集合台灣、韓國、美國、加拿大22位藝術家，呈現雕塑、繪畫、攝影、版畫與錄像等多元創作，以複製與基因工程為核心，探討未來身體、身分與倫理的變動。策展人郭文泰（Craig Quintero）指出，創作的魅力往往存在於「邊界之間」，展覽打破善與惡、自然與科技、身體與心靈等二元框架，呈現規則鬆動的瞬間，也揭示XR劇場的概念脈絡。

「未來身體．夢境之間」XR劇場實驗計畫《之間》，演出日期即日起至12月28日，每週五、六、日，單日演出6場。前衛視覺藝術「In Between」展出時間即日起至12月28日。詳詢官網：https://www.tnam.museum/exhibition/detail/657。

