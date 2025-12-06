自由電子報
藝文 > 即時

下輩子想當貓？台北插畫藝術節開展 13國藝術家用插畫教你「如何把日子過軟」

2025/12/06 05:57

第8屆台北插畫藝術節昨（5）日在松山文創園區北向製菸工廠登場。（記者董柏廷攝）第8屆台北插畫藝術節昨（5）日在松山文創園區北向製菸工廠登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025第8屆台北插畫藝術節（Taipei Illustration Fair）昨（5）日首日在松山文創園區北向製菸工廠登場。本屆以「下輩子我想當隻貓」為題，集結全球13國、超過百組藝術家，展場呈現濃厚的療癒氛圍，也帶出插畫如何在亞洲形成跨文化語言。今年更由曲家瑞帶領實踐大學媒體傳達設計系師生參展，為展場注入年輕創作能量。

第8屆台北插畫藝術節首日排隊人潮。（記者董柏廷攝）第8屆台北插畫藝術節首日排隊人潮。（記者董柏廷攝）

台北插畫藝術節策展人顏寧志表示，插畫藝術節持續推動「插畫不只是插畫（Illustration is not just illustration）」的策展精神，今年展出的作品雖以「貓」為敘事主軸，但並非單純描繪動物形象，而是反映不同文化背景中，人們在高壓節奏下尋找平靜與自我調整的方式。許多創作者以線條、筆觸或幽默語言呈現「像貓一樣生活」的態度，成為年末極具辨識度的文化場景。

主視覺邀請畢業於倫敦藝術大學的藝術家Ning創作。（記者董柏廷攝）主視覺邀請畢業於倫敦藝術大學的藝術家Ning創作。（記者董柏廷攝）

主視覺邀請畢業於倫敦藝術大學的藝術家 Ning 創作，首次以陶作作為主要媒材。Ning 長期探索「動物溝通」與「日常靈性」，這次以陶呈現慢節奏與手感，延伸為展覽的情緒基調。

藝術家Ning首次創作陶作作品呈現慢節奏與手感，延伸展覽的情緒基調。（記者董柏廷攝）藝術家Ning首次創作陶作作品呈現慢節奏與手感，延伸展覽的情緒基調。（記者董柏廷攝）

台北插畫藝術節獲台灣文化部、捷克中心台北支持，並持續與 BKKIF 曼谷插畫節、LUSTR 布拉格插畫節合作，引入具代表性的泰國與捷克藝術家。觀眾可在展場中看見亞洲與歐洲創作者並置的風格差異，從顏色選擇到敘事節奏，展現插畫在國際市場的多樣面貌。台北插畫藝術節表示，希望觀眾在3日展期內能暫時遠離生活壓力，把展場視為一個練習「慢下來」的場域。

