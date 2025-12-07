清邁設計週「看見」台灣聲音 「Taiwan Beats」展出近100件視覺與聲音細節

策展團隊向泰國觀眾介紹台灣音樂專輯包裝的設計理念。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／泰國清邁報導〕2025 清邁設計週（CMDW2025）邁入第11年，由泰國創意經濟局 CEA 北部辦公室主辦，以「Local Plus：創意 × 科技 × 永續」為題，於12月6日至14日在 Klang Wiang、Chang Moi–Tha Phae、Sanpakoi 三大區域展開。今年策展方提出「創意方程式（Equation of Creativity）」，以「＋、×、÷、−、∞」五個符號延伸城市在跨域、永續與文化交流上的想像。「× Multiply」作為其中一個象限，匯集台灣、日本、寮國、印度、印尼、菲律賓、新加坡、法國、英國、加拿大、中國、俄羅斯等 12 國參與，從展覽、市集到音樂活動，台灣展區亦被放入此子題中，帶出台灣與其他城市之間創意網絡的互動與異同。

觀眾在「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」中翻閱專輯、小雜與周邊。（記者董柏廷攝）

在今年的展覽中，「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」以相對安靜的方式呈現台灣音樂文化的視覺線索，展區從聲音進入，再以圖像、字型與少量物件延伸，像是一段被切出的日常片段，而非以大型裝置或國家形象展館的方式展現。觀眾步入展場後，先被背景音樂引導，再逐漸看見海報、唱片封面、小誌、周邊與影像片段的排列。整體節奏偏向平實，以細節累積內容，而非刻意做出強烈情緒。

清邁設計週「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」展出多組台灣音樂人周邊、特裝專輯與跨媒材作品，從印刷、手工製作到視覺符號，呈現近年台灣音樂場景的多元語彙與創作能量。（記者董柏廷攝）

展場採用「壓縮的生活線索」概念，牆面文字、MV 的街角截圖、封面排版的小字與印刷痕跡等元素分散其中。觀眾可以靠近螢幕讀歌詞、翻看誌物或在展場裡短暫停留，讓聲音堆成背景。策展並未強調單一音樂類別，也未試圖定義所謂的「台灣音樂風格」，而是呈現音樂與視覺如何在生活中自然聚合。

觀眾可近距離觀看專輯包裝的手工細節與排版語言，理解台灣音樂文化如何被「看見」與「聽見」。（記者董柏廷攝）

展區延伸台灣近年年輕創作者常見的混合語彙，以原住民歌謠的引用、廟會節奏的轉寫、電子音色的堆疊，與漫畫、次文化、網路語言並行。多數作品以日常觀察為核心，不以宏大論述作主軸，而是呈現創作者面對社會與文化節奏的感受方式。對泰國觀眾來說，這些細節提供一種接近台灣生活與音樂的管道。

「× （Multiply）」象限聚焦於跨文化與跨領域的流動，「Taiwan Beats」在此脈絡下扮演「其中一條路線」。它與清邁本地的音樂節、市集與周邊展覽相互交會，使台灣的聲音與影像在城市裡以不同速度被看到、被聽到。整體呈現不帶強烈姿態，而是以緩慢、碎片化的形式，讓台灣音樂文化在清邁的脈絡裡被閱讀。

