自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

清邁設計週「看見」台灣聲音 「Taiwan Beats」展出近100件視覺與聲音細節

2025/12/07 01:16

策展團隊向泰國觀眾介紹台灣音樂專輯包裝的設計理念。（記者董柏廷攝）策展團隊向泰國觀眾介紹台灣音樂專輯包裝的設計理念。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／泰國清邁報導〕2025 清邁設計週（CMDW2025）邁入第11年，由泰國創意經濟局 CEA 北部辦公室主辦，以「Local Plus：創意 × 科技 × 永續」為題，於12月6日至14日在 Klang Wiang、Chang Moi–Tha Phae、Sanpakoi 三大區域展開。今年策展方提出「創意方程式（Equation of Creativity）」，以「＋、×、÷、−、∞」五個符號延伸城市在跨域、永續與文化交流上的想像。「× Multiply」作為其中一個象限，匯集台灣、日本、寮國、印度、印尼、菲律賓、新加坡、法國、英國、加拿大、中國、俄羅斯等 12 國參與，從展覽、市集到音樂活動，台灣展區亦被放入此子題中，帶出台灣與其他城市之間創意網絡的互動與異同。

觀眾在「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」中翻閱專輯、小雜與周邊。（記者董柏廷攝）觀眾在「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」中翻閱專輯、小雜與周邊。（記者董柏廷攝）

在今年的展覽中，「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」以相對安靜的方式呈現台灣音樂文化的視覺線索，展區從聲音進入，再以圖像、字型與少量物件延伸，像是一段被切出的日常片段，而非以大型裝置或國家形象展館的方式展現。觀眾步入展場後，先被背景音樂引導，再逐漸看見海報、唱片封面、小誌、周邊與影像片段的排列。整體節奏偏向平實，以細節累積內容，而非刻意做出強烈情緒。

清邁設計週「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」展出多組台灣音樂人周邊、特裝專輯與跨媒材作品，從印刷、手工製作到視覺符號，呈現近年台灣音樂場景的多元語彙與創作能量。（記者董柏廷攝）清邁設計週「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」展出多組台灣音樂人周邊、特裝專輯與跨媒材作品，從印刷、手工製作到視覺符號，呈現近年台灣音樂場景的多元語彙與創作能量。（記者董柏廷攝）

展場採用「壓縮的生活線索」概念，牆面文字、MV 的街角截圖、封面排版的小字與印刷痕跡等元素分散其中。觀眾可以靠近螢幕讀歌詞、翻看誌物或在展場裡短暫停留，讓聲音堆成背景。策展並未強調單一音樂類別，也未試圖定義所謂的「台灣音樂風格」，而是呈現音樂與視覺如何在生活中自然聚合。

觀眾可近距離觀看專輯包裝的手工細節與排版語言，理解台灣音樂文化如何被「看見」與「聽見」。（記者董柏廷攝）觀眾可近距離觀看專輯包裝的手工細節與排版語言，理解台灣音樂文化如何被「看見」與「聽見」。（記者董柏廷攝）

展區延伸台灣近年年輕創作者常見的混合語彙，以原住民歌謠的引用、廟會節奏的轉寫、電子音色的堆疊，與漫畫、次文化、網路語言並行。多數作品以日常觀察為核心，不以宏大論述作主軸，而是呈現創作者面對社會與文化節奏的感受方式。對泰國觀眾來說，這些細節提供一種接近台灣生活與音樂的管道。

「× （Multiply）」象限聚焦於跨文化與跨領域的流動，「Taiwan Beats」在此脈絡下扮演「其中一條路線」。它與清邁本地的音樂節、市集與周邊展覽相互交會，使台灣的聲音與影像在城市裡以不同速度被看到、被聽到。整體呈現不帶強烈姿態，而是以緩慢、碎片化的形式，讓台灣音樂文化在清邁的脈絡裡被閱讀。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應