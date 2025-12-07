自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

書店好風景 金漫得主眾星雲集2025南漫節

2025/12/07 17:40

2025南漫節將於12月13、14日在西竹圍之丘文創園區登場。（台南市政府提供）2025南漫節將於12月13、14日在西竹圍之丘文創園區登場。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2025南漫節將於13、14日在台南市西竹圍之丘文創園區熱鬧登場！響應文化部「創新書市．庄頭書展」計畫，推出漫畫簽繪、創新書市、獨漫祭、講座與漫畫原稿展等多元內容，邀請民眾一同感受台漫的蓬勃能量。

2025南漫節推出漫畫簽繪等多元內容。（台南市政府提供）2025南漫節推出漫畫簽繪等多元內容。（台南市政府提供）

文化局長黃雅玲表示，「南漫節」來到第3屆已成為西竹圍之丘文創園區的重要文化亮點，以小而美的策展方式串聯台南漫畫與出版產業，獲得各界廣泛肯定。今年更將活動延伸至廳長官邸，展現文化資產活化再利用的深度意義。透過品牌、創作者與場域的跨界合作，逐步形塑文創聚落的共創能量。邀市民朋友走進西竹圍之丘，在冬日午後感受台漫的多元魅力。

2025南漫節創新書市讓民眾感受台漫的多元魅力。（台南市政府提供）2025南漫節創新書市讓民眾感受台漫的多元魅力。（台南市政府提供）

本屆南漫節以「台灣漫畫」為核心，邀請8位商業出版漫畫家親臨現場，包括丁柏晏、小島、星期一回收日、海塩子、麥人杰、陳沛珛、羅寶及 Pony（廖軒毅）舉辦簽繪活動，現場亦販售多位創作者的新作。「創新書市」則集結泥巴球繪本屋、南南本屋、政大書城、時之河書屋×十三號避難所、洋洋書屋、山豬窩文創等28家南部特色書店，帶來精選的出版品。

位於園區浮生圖像所2樓的「獨漫祭」，以獨立與另類漫畫創作為主軸，打造溫度十足的小型交流市集。活動邀集24組創作者展售全新頁漫、小誌、海報、圖卡與周邊，展現台漫多元面貌。「漫畫講座」則於市定古蹟原台南廳長官邸舉行5場，由大人漫畫社陳怡靜主持，主題涵蓋編輯與創作歷程、國外漫畫節經驗分享、條漫影視化之路及新作創作談。

「漫畫原稿展」則由擅長少女漫畫風格的吳宇實，以及以藝術性見長的陳珛沛共同展出原畫。吳宇實曾獲2019金漫獎新人獎；陳珛沛則曾拿下2020金漫獎年度漫畫獎，及2021台北書展大獎非小說類首獎。2位女性創作者以截然不同視角呈現漫畫情感厚度，透過原稿細緻筆觸，讓觀者體會最直接的心靈悸動。另有20攤市集及康福町劇樂部帶來「漫．漫才」演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應