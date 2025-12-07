書店好風景 金漫得主眾星雲集2025南漫節

2025南漫節將於12月13、14日在西竹圍之丘文創園區登場。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2025南漫節將於13、14日在台南市西竹圍之丘文創園區熱鬧登場！響應文化部「創新書市．庄頭書展」計畫，推出漫畫簽繪、創新書市、獨漫祭、講座與漫畫原稿展等多元內容，邀請民眾一同感受台漫的蓬勃能量。

2025南漫節推出漫畫簽繪等多元內容。（台南市政府提供）

文化局長黃雅玲表示，「南漫節」來到第3屆已成為西竹圍之丘文創園區的重要文化亮點，以小而美的策展方式串聯台南漫畫與出版產業，獲得各界廣泛肯定。今年更將活動延伸至廳長官邸，展現文化資產活化再利用的深度意義。透過品牌、創作者與場域的跨界合作，逐步形塑文創聚落的共創能量。邀市民朋友走進西竹圍之丘，在冬日午後感受台漫的多元魅力。

2025南漫節創新書市讓民眾感受台漫的多元魅力。（台南市政府提供）

本屆南漫節以「台灣漫畫」為核心，邀請8位商業出版漫畫家親臨現場，包括丁柏晏、小島、星期一回收日、海塩子、麥人杰、陳沛珛、羅寶及 Pony（廖軒毅）舉辦簽繪活動，現場亦販售多位創作者的新作。「創新書市」則集結泥巴球繪本屋、南南本屋、政大書城、時之河書屋×十三號避難所、洋洋書屋、山豬窩文創等28家南部特色書店，帶來精選的出版品。

位於園區浮生圖像所2樓的「獨漫祭」，以獨立與另類漫畫創作為主軸，打造溫度十足的小型交流市集。活動邀集24組創作者展售全新頁漫、小誌、海報、圖卡與周邊，展現台漫多元面貌。「漫畫講座」則於市定古蹟原台南廳長官邸舉行5場，由大人漫畫社陳怡靜主持，主題涵蓋編輯與創作歷程、國外漫畫節經驗分享、條漫影視化之路及新作創作談。

「漫畫原稿展」則由擅長少女漫畫風格的吳宇實，以及以藝術性見長的陳珛沛共同展出原畫。吳宇實曾獲2019金漫獎新人獎；陳珛沛則曾拿下2020金漫獎年度漫畫獎，及2021台北書展大獎非小說類首獎。2位女性創作者以截然不同視角呈現漫畫情感厚度，透過原稿細緻筆觸，讓觀者體會最直接的心靈悸動。另有20攤市集及康福町劇樂部帶來「漫．漫才」演出。

