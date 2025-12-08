自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

小一生最期待！二林仁和宮「小狀元開筆禮」超萌登場 走智慧門、鑽轎腳祈好運

2025/12/08 14:27

二林鎮仁和宮舉辦的「小狀元開筆禮」，已有十多年傳統，成為當地一年級新生最期待的啟蒙儀式。（記者陳冠備攝）二林鎮仁和宮舉辦的「小狀元開筆禮」，已有十多年傳統，成為當地一年級新生最期待的啟蒙儀式。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮仁和宮是當地重要信仰，每年此時舉辦的「小狀元開筆禮」，已成為當地一年級新生最期待的啟蒙儀式。活動融合傳統古禮與現代教育，孩子們穿上小狀元服，在媽祖護佑下走智慧門、鑽轎腳祈福，重現古代學子啟蒙的文化禮序，場面超萌又充滿儀式感。

彰化二林仁和宮舉辦「小狀元開筆禮」，學生們走智慧門、躦轎腳祈好運，超萌登場。　（記者陳冠備攝）彰化二林仁和宮舉辦「小狀元開筆禮」，學生們走智慧門、躦轎腳祈好運，超萌登場。　（記者陳冠備攝）

「開筆禮」源自中國古代對孩童識字習禮的啟蒙儀式，象徵正式踏入學習之門。二林仁和宮承襲這項深具意義的傳統，今日活動規畫5大儀式，從「小狀元宣誓」立下勤學志願、「感恩儀式」教導感謝父母師長，到穿越「智慧門」象徵聰慧開啟、「鑽轎下」接受媽祖祝福，最後由師長為學童進行「加冠」與「開筆禮」，親手為小狀元戴上狀元帽、執筆啟蒙，寓意智慧之門從此敞開。

學生們排隊鑽轎腳，接受媽祖祝福。（記者陳冠備攝）學生們排隊鑽轎腳，接受媽祖祝福。（記者陳冠備攝）

「這不只是儀式，而是品格教育的開始。」樂林食物銀行表示，希望藉由開筆禮，讓孩子在踏入小學階段，就把「敬天地、孝父母、尊師長」的價值種在心裡，也藉由文化儀式的力量，讓傳統得以在新世代延續。

現場進行「加冠」，學生家長們親手為小狀元戴上狀元帽。（記者陳冠備攝）現場進行「加冠」，學生家長們親手為小狀元戴上狀元帽。（記者陳冠備攝）

這場別具特色的啟蒙活動也吸引不少外縣市家庭慕名參加。許姓家長說，讓孩子穿上狀元服、走過智慧門，是一份珍貴的成長記憶，在媽祖的見證下開智慧，相信能在他們心中留下對學習與感恩的深刻印象。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應