小一生最期待！二林仁和宮「小狀元開筆禮」超萌登場 走智慧門、鑽轎腳祈好運

二林鎮仁和宮舉辦的「小狀元開筆禮」，已有十多年傳統，成為當地一年級新生最期待的啟蒙儀式。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮仁和宮是當地重要信仰，每年此時舉辦的「小狀元開筆禮」，已成為當地一年級新生最期待的啟蒙儀式。活動融合傳統古禮與現代教育，孩子們穿上小狀元服，在媽祖護佑下走智慧門、鑽轎腳祈福，重現古代學子啟蒙的文化禮序，場面超萌又充滿儀式感。

彰化二林仁和宮舉辦「小狀元開筆禮」，學生們走智慧門、躦轎腳祈好運，超萌登場。 （記者陳冠備攝）

「開筆禮」源自中國古代對孩童識字習禮的啟蒙儀式，象徵正式踏入學習之門。二林仁和宮承襲這項深具意義的傳統，今日活動規畫5大儀式，從「小狀元宣誓」立下勤學志願、「感恩儀式」教導感謝父母師長，到穿越「智慧門」象徵聰慧開啟、「鑽轎下」接受媽祖祝福，最後由師長為學童進行「加冠」與「開筆禮」，親手為小狀元戴上狀元帽、執筆啟蒙，寓意智慧之門從此敞開。

學生們排隊鑽轎腳，接受媽祖祝福。（記者陳冠備攝）

「這不只是儀式，而是品格教育的開始。」樂林食物銀行表示，希望藉由開筆禮，讓孩子在踏入小學階段，就把「敬天地、孝父母、尊師長」的價值種在心裡，也藉由文化儀式的力量，讓傳統得以在新世代延續。

現場進行「加冠」，學生家長們親手為小狀元戴上狀元帽。（記者陳冠備攝）

這場別具特色的啟蒙活動也吸引不少外縣市家庭慕名參加。許姓家長說，讓孩子穿上狀元服、走過智慧門，是一份珍貴的成長記憶，在媽祖的見證下開智慧，相信能在他們心中留下對學習與感恩的深刻印象。

