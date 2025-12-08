自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「塵埃何處」台北市文化局特展 重現極權政府如何扭曲二二八

2025/12/08 14:34

左起學者黃富三教授、學者吳文星教授、學者黃秀政、台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉、後代家屬徐世雄、台北市文化局局長蔡詩萍。（記者蔡愷恆攝）左起學者黃富三教授、學者吳文星教授、學者黃秀政、台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉、後代家屬徐世雄、台北市文化局局長蔡詩萍。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文化局與二二八紀念館籌辦「塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八」，今（8）日於二二八紀念館舉辦開幕記者會。特展以1983至1984年國安局啟動的「拂塵專案」為題，運用近年陸續解密的檔案重新勾勒國民政府如何重塑二二八事件歷史解釋。台北市文化局長蔡詩萍致詞表示，透過當今歷史視角，可以看出當時極權政府如困獸之鬥，才會試圖奪回二二八事件敘述主導權，把二二八這個塵土、灰塵拂掉，不過也可以藉此看到當時政府如何詮釋過去歷史。

拂塵專案由國民黨政府國安局統籌，並橫跨國防部總政戰部、法務部調查局、內政部警政署於1983年啟動為期2年的計畫，為因應國內外無法抵制的民主浪潮，而以出版專書論述，試圖引導與制約二二八事件的歷史解釋，期望可以維持國際形象，也嘗試穩定國內追求歷史真相的聲浪。

蔡詩萍提到，這次參與展覽特別有感，由於舅舅是許信良，拂塵專案在台執行時仍在海外流亡，而蔡詩萍剛好大學畢業考入研究所。他分享，當時台灣的社會風起雲湧，民主的趨勢、台灣的趨勢其實不可擋，回頭看，「其實還滿可笑的。」不過也可以看到國民黨政府當時如何用浮塵專案，在掙扎中嘗試扭曲、扭轉二二八，不過經歷過二二八的人們、受難者家屬都清清楚楚記得當時歷史。

蔡詩萍說，在構思展覽時，館方也有遇到一些關心二二八館的前輩們的擔心，這對蔣市府是否會有壓力」，不過，蔣萬安就任後第一次來二二八紀念館，就說要坦誠面對歷史，「怎麼誠懇面對歷史，我們是不會迴避的。」他也感謝學者與館方讓歷史展露在大眾視角，走到現在為止，現在的台灣是更大膽、更勇敢地跨步前行。他鼓勵年輕朋友走進場館看一看拂塵專案，看見我們走過的歷史，也是形塑現代台灣人的歷史，希望能夠獲得更多重視。

二二八受難者後代家屬徐世雄參觀展覽。（記者蔡愷恆攝）二二八受難者後代家屬徐世雄參觀展覽。（記者蔡愷恆攝）

台北市二二八協會榮譽理事長，也是二二八事件受難者家屬黃秀婉表示，拂塵專案不是很多人知曉的歷史，將過往事件重新包裝、隱藏，影響許多受難家庭，甚至對家屬造成二次傷害。她希望，大家能夠透過展覽看見，每一個失去的生命、每一個忽略的聲音，這些都不是冷冰冰的資料，而是能被看見、被理解、被討論、被公共討論，同時提醒大眾，歷史不只是存在於書上，而是真實發生在家庭中的故事，在二二八有人失去家人、被迫沉默、一輩子被誤解。面對歷史，不是為了憤怒或是仇恨，而是讓社會變得更誠實、更公平。

策展人余佩玲說明，展覽呈現專案中搜集的300多卷資料，政府也將當地警察局長、登陸台灣部隊成員進行的口述資料調查，加入審判調查結果等，所以拂塵專案出版書籍在當時都是第一手資料，這些民間都無法取得，而讓政府在這方面取得更多話語權，不過卻是讓我們重新理解二二八事件的真相，「官方論述不一定是正確的，僅是提供另一個視角。」

「塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八」展期自12月10日至2026年6月30日，於二二八紀念館2樓特展廳參觀。展期也將於12月13日與2026年1月、5月舉辦專題講座，並規畫團體工作坊，透過多種面向接觸歷史文本。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應