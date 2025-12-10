限制級
台南北門高中校慶書法展「榕園墨香」 展示學生學習成果
國立北門高中校慶書法展「榕園墨香」，在學校圖書館展至12月26日。（學校提供）（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕國立北門高中80週年校慶系列活動，推出「榕園墨香」成果展，展出北中書法班「榕園雅集」、社團「南風書會」18位學員32件書法作品，成果展呈現北中推動書法特色課程「榕園墨香」的成果，學生作品風格多樣，並與社團進行書藝交流。「榕園墨香」書法展在北中圖書館展至12月26日，歡迎民眾參觀。
台南北門高中校長吳俊憲以行書書寫「從從容容，游刃有餘」參加校慶書法展。（北門高中提供）
校長吳俊憲表示，「榕園墨香」創辦至今第8屆，持續為北中校園注入深厚的藝術能量，感謝老師陳惠堅多年來致力於書法與篆刻教學，不僅每週一在學校圖書館開設社區書法班，也指導北中學生課程，傳承書法與篆刻文化，今年在全國學生美展勇奪書法類佳作。
吳俊憲也提供書法作品參展，以行書書寫「從從容容，游刃有餘」，為展覽增添風采，也象徵教育者以身示範、傳承藝文的精神。
國立北門高中80週年校慶系列活動，推出「榕園墨香」書法展。（北門高中提供）
陳惠堅表示，展出的作品在徵集、裝裱及彙整成冊的過程中需投入相當心力，本屆作品中以草書為大宗，除了學生作品，部分作品皆為10年以上的累積與醞釀。期盼觀者能細細品味作品中的筆鋒流動，感受傳統書藝的深度與魅力。
