藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

作品如何夠格進博物館？2025台灣陶藝獎評審張清淵：符合時代 提出觀點 關懷環境

2025/12/11 14:13

高辰翔的〈告別〉獲2025台灣陶藝獎「創作獎」首獎。（記者黃政嘉攝）高辰翔的〈告別〉獲2025台灣陶藝獎「創作獎」首獎。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台灣陶藝最高榮譽的「2025台灣陶藝獎」得獎作品目前於鶯歌陶瓷博物館展至明年4月6日，其中「創作獎」首獎作品為高辰翔的〈告別〉，結合如「千手觀音」的管狀造型陶瓷創作以及行為錄像，以藝術回應時代議題，獲高度盛讚。評審代表張清淵表示，很多人問怎樣的作品能夠得獎、被博物館收藏？他說，做為評審，希望選出「符合這個時代特質的作品，創作者透過共同的陶瓷材料，提出自己的看法，關懷環境。」

高辰翔（右）〈告別〉獲2025台灣陶藝獎「創作獎」首獎。（記者黃政嘉攝）高辰翔（右）〈告別〉獲2025台灣陶藝獎「創作獎」首獎。（記者黃政嘉攝）

擔任此屆評審之一的陶藝家暨台南藝術大學應用藝術研究所教授兼任所長張清淵指出，做為評審，希望選出來的作品，在進入博物館200年之後，能讓觀眾知道原來在21世紀初期，人類曾面臨很大的浩劫，如武漢肺炎COVID-19。他認為，藝術家不能置身事外，如同寫文章、寫報導的人一樣，必須藉由創作記錄時代，讓以後的人知道這件事的存在；即使作品不完美，可是作品對我們產生了影響。如果沒有人去創作，就永遠沒有人會記得這事情。這就是藝術品應收藏的原因，也是高辰翔得獎的原因。

台南藝術大學應用藝術研究所所長張清淵認為，創作應符合時代特質、提出觀點、關懷環境。（記者黃政嘉攝）台南藝術大學應用藝術研究所所長張清淵認為，創作應符合時代特質、提出觀點、關懷環境。（記者黃政嘉攝）

張清淵說，高辰翔的作品不是所有參賽作品中製作最精良、技術最完美的，可是陶瓷材料漂亮的特質，已被過去幾千年的藝術家不斷演練；這種演練有其價值，但在今天是否仍具有同樣的意義，就是評審團掙扎所在。很多人說藝術就是生活，但有多少人懂得生活？高辰翔關注他在疫情求學期間的困擾，所以透過創作記錄他所認知的生活。

張清淵比喻，貝多芬的音樂聽起來很悅耳，但如果聽眾不知道他當時是用什麼心情創造這樣的音樂，就永遠沒有辦法窺探他的情感表達是聚集在何處。藝術也是一樣，當創作者有了創作欲望，他必須有所感，而這個「感」是來自他與生活的連結。

