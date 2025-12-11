自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹縣東興圳光藝節限定文創品與美食活動公布 這時間來最美

2025/12/11 14:18

新竹縣政府錄製夜東興圳光藝節間光影的開箱節目，並公開5款光藝節限定文創品及7家周邊店家的滿額贈活動。（新竹縣政府提供）新竹縣政府錄製夜東興圳光藝節間光影的開箱節目，並公開5款光藝節限定文創品及7家周邊店家的滿額贈活動。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025東興圳光藝節週六（13日）在竹北市東興圳公園登場，新竹縣政府錄製夜間光影的開箱節目，並公開5款光藝節限定文創品及7家周邊店家的滿額贈活動，展期橫跨聖誕至跨年假期，一連4週都有主題活動，最推薦在「天色剛暗」時段前來欣賞科技城的光影變化之美。

2025東興圳光藝節週六（13日）在竹北市東興圳公園登場，展期橫跨聖誕至跨年假期，一連4週都有主題活動。（記者廖雪茹攝）2025東興圳光藝節週六（13日）在竹北市東興圳公園登場，展期橫跨聖誕至跨年假期，一連4週都有主題活動。（記者廖雪茹攝）

縣府文化局表示，今年以主題 「一閃一閃亮晶晶」 打造城市星光，結合8位藝術家團隊結合水域、植物與工藝創作光影藝術。節目中主持人沿著東興圳公園介紹藝術作品，包括聲音在河岸綻放成一朵光之花的《綻放的聲音》、以稻穗意象回應土地變遷的《光穗》，以及以北埔竹編工藝打造的《逐光》等，共計11座藝術作品。

開箱節目也公開兩項店家合作限定商品，分別是「二十四分之一早午餐」特製星星餅乾，以光藝節星光意象創作，外型可愛、極具收藏話題；以及「小角色餐酒」推出光藝節限定調酒，以夜空色彩、光影作品呈現多層次風味，打造備受期待的節慶飲品。

文化局展示5款光藝節限定文創品，包含：「一閃一閃亮晶晶」手燈、以磁吸星星造型設計的「袋著你走」飲料提袋、與在地小農合作推出的「茂谷柑汽水」、象徵星光的「星星手環」以及光藝節野餐墊，文創品將於活動期間依指定任務或現場活動方式限量贈送。

新竹縣政府錄製夜東興圳光藝節間光影的開箱節目，並公開5款光藝節限定文創品及7家周邊店家的滿額贈活動。（新竹縣政府提供）新竹縣政府錄製夜東興圳光藝節間光影的開箱節目，並公開5款光藝節限定文創品及7家周邊店家的滿額贈活動。（新竹縣政府提供）

今年光藝節並攜手竹縣7家人氣店家，推出滿額贈活動。只要於合作商家消費「光藝節限定餐點」或「滿額 1313 元（或其他特定金額）」，完成店內打卡與指定Hashtag，即可獲得「袋著你走」飲料提袋1份，送完為止。店家包括fifteen拾吾純植西餐廳、THE BBQ HOUSE竹北、That’s Tarta 芝士塔塔、新橋韓式烤肉、Small Parts Bistro小角色餐酒、二十四分之一早午餐、涼太拉麵居酒屋。

新竹縣政府錄製夜東興圳光藝節間光影的開箱節目，並公開5款光藝節限定文創品及7家周邊店家的滿額贈活動。（新竹縣政府提供）新竹縣政府錄製夜東興圳光藝節間光影的開箱節目，並公開5款光藝節限定文創品及7家周邊店家的滿額贈活動。（新竹縣政府提供）

另在新竹縣政府臉書節目「2025東興圳光藝節-亮燈開箱」，留言「一起去東興圳光藝節！」，有機會獲得限量美食兌換券。

2025東興圳光藝節週六（13日）在竹北市東興圳公園登場，展期橫跨聖誕至跨年假期，一連4週都有主題活動。（記者廖雪茹攝）2025東興圳光藝節週六（13日）在竹北市東興圳公園登場，展期橫跨聖誕至跨年假期，一連4週都有主題活動。（記者廖雪茹攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應