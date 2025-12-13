紙風車藝術卡車串連歌仔戲團 兒童歌仔戲巡演6縣市吸引近萬人

紙風車兒童歌仔戲巡演走訪6縣市吸引近萬人。（紙風車提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推廣歌仔戲向下扎根，由文化部指導補助，台灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會攜手合作的「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」，自10月31日起至12月13日，隨「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」前進新北鶯歌、桃園蘆竹、台中南屯、南投名間、嘉義竹崎、台南安南等6個鄉鎮巡演，共吸引近萬名觀眾參與。

唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》隨「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」前進6個鄉鎮巡演。（紙風車提供）

本次巡演由台灣歌仔戲推廣基金會與長期深耕鄉村演出的紙風車台灣鄉村卡車藝術工程共同主辦，透過藝術卡車串連不同表演團隊與城鄉聚落，讓傳統戲曲走進地方生活。演出團隊為經專家學者徵選的「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」團隊，包括一心戲劇團《審石頭？歐買尬～真的假的啦？》、薪傳歌仔戲劇團《黑姑娘》，以及唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》，以親子視角呈現歌仔戲故事。

請繼續往下閱讀...

唐美雲歌仔戲團帶來《收妖日記：顛倒大王的秘密》。（紙風車提供）

巡演期間除正式演出外，週末場次另加碼戲曲藝術體驗活動，開放親子免費參與戲服試穿、戲曲妝容與身段教學，讓觀眾實際體驗早年廟口看戲的氛圍。有長期追隨紙風車演出的家長表示，得知活動包含體驗內容，特地提早到場；也有家長分享，孩子在學習甩袖、轉手絹與耍槍後，再回到觀眾席觀看演出，對台上表演的專注度明顯提升。

有欣賞演出的家長指出，孩子未必完全聽懂歌仔戲的台語內容，但透過實際操作戲曲身段與道具，能更具體理解演出情境，也增加觀賞興趣。有青少年在體驗過程中嘗試戲曲動作後，對其技巧難度產生新的認識，讓傳統戲曲以不同方式被理解與接近。

巡演壓軸場於嘉義與台南登場，因今年南部地區歷經多次天災，演出中特別融入祈求風調雨順的祝福意涵。唐美雲歌仔戲團團長唐美雲表示，讓孩子從小接觸台語與歌仔戲，有助於將文化融入生活，以輕鬆看劇的方式認識傳統藝術。

文化部次長李靜慧表示，文化部長期支持歌仔戲傳承，並認為以兒童為推廣對象相當重要。她指出，透過紙風車藝術卡車的巡演模式，能讓歌仔戲深入各地鄉鎮，未來也將持續透過政策支持，促進兒童歌仔戲在各地推廣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法