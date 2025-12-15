從警備總司令部到文化部一路坎坷 李遠盼國台交80蓄銳跨域走更遠

發布會上，國台交團長歐陽慧剛（右起）與文化部長李遠及特刊主編吳家恆進行對談。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團於12月正式邁向第2個80年，今（15）日在台北市中山堂光復廳舉辦80週年特刊《蓄銳80》發布會，由文化部長李遠、國台交團長歐陽慧剛及特刊主編吳家恆進行對談。

文化部表示，此次選擇中山堂，有特別的紀念意義，因為國台交於1945年創團時，首場音樂會便是同年12月15日於「台北公會堂」（今中山堂）舉辦，80年後的這場發表會，正象徵歷史回望與文化傳承的延續。

請繼續往下閱讀...

而在國台交80歲的這一年接任團長的歐陽慧剛，則形容自己彷彿走入一個古老的房子，發現有很多豐富的故事，讓他很自豪地說，「國台交的歷史就是台灣的近代音樂史」。回顧走過的80年，歐陽慧剛以「一路坎坷」形容，從警備總司令部時期，團員隨到隨考、「男女兼收」，台灣省政府時期甚至曾一度轉為民間樂團，也曾寄居師大，直到跟隨台灣省政府南遷台中、進而落腳霧峰。這不斷變化的過程中，不變的是，國台交始終保持演奏及創作的任務，這個屬於台灣人的樂團，未來還可以在文化領域做更多貢獻。

雖然文化部是1999年前文建會時期才成為國台交的主管單位，但文化部長李遠仍親自出席座談，參與樂團的回顧與前瞻。李遠首先向過去80年歷史中，所有國台交的團長、團員、行政人員，以及協助國台交發展的人們致謝，因為國台交成立於1945年戰後資源匱乏、甚至情勢黑暗的年代，一直以音樂陪伴大家到今日。李遠期盼國台交未來不僅繼續在國內扎根，也能帶著台灣的聲音走向國際。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法