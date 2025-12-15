自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

從警備總司令部到文化部一路坎坷 李遠盼國台交80蓄銳跨域走更遠

2025/12/15 22:09

發布會上，國台交團長歐陽慧剛（右起）與文化部長李遠及特刊主編吳家恆進行對談。（記者凌美雪攝）發布會上，國台交團長歐陽慧剛（右起）與文化部長李遠及特刊主編吳家恆進行對談。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團於12月正式邁向第2個80年，今（15）日在台北市中山堂光復廳舉辦80週年特刊《蓄銳80》發布會，由文化部長李遠、國台交團長歐陽慧剛及特刊主編吳家恆進行對談。

文化部表示，此次選擇中山堂，有特別的紀念意義，因為國台交於1945年創團時，首場音樂會便是同年12月15日於「台北公會堂」（今中山堂）舉辦，80年後的這場發表會，正象徵歷史回望與文化傳承的延續。

而在國台交80歲的這一年接任團長的歐陽慧剛，則形容自己彷彿走入一個古老的房子，發現有很多豐富的故事，讓他很自豪地說，「國台交的歷史就是台灣的近代音樂史」。回顧走過的80年，歐陽慧剛以「一路坎坷」形容，從警備總司令部時期，團員隨到隨考、「男女兼收」，台灣省政府時期甚至曾一度轉為民間樂團，也曾寄居師大，直到跟隨台灣省政府南遷台中、進而落腳霧峰。這不斷變化的過程中，不變的是，國台交始終保持演奏及創作的任務，這個屬於台灣人的樂團，未來還可以在文化領域做更多貢獻。

雖然文化部是1999年前文建會時期才成為國台交的主管單位，但文化部長李遠仍親自出席座談，參與樂團的回顧與前瞻。李遠首先向過去80年歷史中，所有國台交的團長、團員、行政人員，以及協助國台交發展的人們致謝，因為國台交成立於1945年戰後資源匱乏、甚至情勢黑暗的年代，一直以音樂陪伴大家到今日。李遠期盼國台交未來不僅繼續在國內扎根，也能帶著台灣的聲音走向國際。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應