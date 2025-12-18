自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

不一樣的進修！逾百位中學藝術設計教師辯論文資保存

2025/12/18 14:06

不一樣的進修！全國藝術設計教師參與教育部培訓工作坊。（教育部提供）不一樣的進修！全國藝術設計教師參與教育部培訓工作坊。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕不一樣的進修！全國逾百位中學藝術與設計領域教師，今（18）日聚集在台中，參加教育部、國立成功大學及台中綠美圖（台中市立美術館及台中市立圖書館）合辦的工作坊，從住宅文化、文資保存、校園環境及公共藝術等4大主題展開辯論。與會教師分為正反兩方激論，從觀看者轉變為主動思辨者，再實地踏查「台灣府儒考棚」、「蔡內科故居」與「吳眼科」，探討新舊建築共融的可能。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，為呼應教育部美感教育中長程計畫第3期5年計畫（2024-2028年）以「美感即生活：從幼啟蒙．扎根生活．在地國際．永續實踐」為理念，促進美感課程與生活情境的連結，深化並拓展國際視野，教育部委託成大於今明2天於文化新基地─台中綠美圖辦理全國教師培訓工作坊。

不一樣的進修！全國藝術設計教師參與教育部培訓工作坊，針對文資保存進行正反辯論。（教育部提供）不一樣的進修！全國藝術設計教師參與教育部培訓工作坊，針對文資保存進行正反辯論。（教育部提供）

工作坊以「點點點」為主題，深入探討「城鄉環境」議題，透過辯論、實地參訪、策展實作及講座等系列活動，循序漸進帶領教師從環境面的「地點」到個人的「觀點」進行對話與思辨，以探索台中城市景點為途徑，引導教師從日常生活情境出發，加深在地環境與文化脈絡的認識，重塑對學習內容與學習空間的美學想像。

彭寶樹表示，國立台北教育大學、國立台中教育大學、國立高雄師範大學及國立東華大學4個美感基地大學協力推動，工作坊聚焦「城鄉環境」議題，突顯環境是最貼近生活的無聲導師，深刻影響感知與視野。

開場以少見的「設計辯論會」揭開序幕，再延伸至實地踏查，透過在地專家學者導覽，將抽象辯論轉化為具體的場域體驗，包括走訪不同集合住宅，比較其綠化思維的風格與差異；至「清水公學校日式宿舍群」及「逢甲大學共善樓」，感受不同時代學習場域的特性；踏查公共藝術案例，體驗人和城市環境的互動與連結。

