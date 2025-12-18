橘農今晚合體演出宵夜清單曝光！蕭美琴送必比登雞湯 賴清德加碼「這款｣邪惡美食

文總端出萬華百年老店「川業肉圓」搭配情義相挺的「喜樂紅豆餅」為昨晚剛抵台的翡翠騎士們補足電力。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣人的熱情是從「胃」開始。日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」昨（17）晚抵達台灣，今晚將與京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」在西門町合體演出。為了迎接這群青春貴客，文化總會與副總統蕭美琴分別準備了誠意十足的台式宵夜，用最道地的美味為學生們接風洗塵。於焉，掀起一場「宵夜大亂鬥」，從百年老店到米其林必比登，甚至連賴總統都祭出「國民神物」參戰，讓這趟音樂之旅瞬間變成超豪華美食馬拉松。

萬華百年老店「川業肉圓」與「喜樂紅豆餅」是翡翠騎士抵台首波宵夜。（文總提供）

首波接風由主辦單位文總發起，祕書長李厚慶表示，睽違2年能迎來日本吹奏樂最強東西軍首次共演，這份情誼一定要用食物來表達。文總端出萬華百年老店「川業肉圓」搭配情義相挺的「喜樂紅豆餅」，用甜鹹交織的古早味為剛降落的學生們補足電力。農大二高吹奏樂部部長須藤也笑說，全體成員對品嘗小籠包等台灣美食早已期待值破表。

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（翡翠騎士） ，去年雙十國慶典禮來台演出。（資料照，記者羅沛德攝）

緊接著登場的是「副總統餐盒」，副總統蕭美琴今（18）日為兩校約280名師生送上米其林級別驚喜，挑選連續8年獲得必比登推介的「雙月食品社」。菜單包含招牌滷肉飯，並可在干貝、蛤蠣或蒜好好瘦肉湯中3選1，這份曾獲賴清德總統推薦、被封為「台灣媽媽味」的雞湯，無疑將日本學生的宵夜檔次直接拉升到美食評鑑級。

而這場「宵夜美食」競賽還沒完，據悉，賴清德總統預計於12月19日晚間祭出大絕招！為了慰勞辛勤練習的師生，總統府選定極具代表性的「鹹酥雞」做為驚喜，每份預算約150元，力求在黃金1小時內完成製作並直送供餐地點，確保學生拿到手時還是「熱騰騰、會燙口」的最高品質。

日本京都橘高等學校吹奏樂部（橘色惡魔）今晚將與翡翠騎士以及莊敬高職樂儀隊在西門町快閃演出。（資料照，記者李惠洲攝）

文總主打「老派浪漫」的在地人情味；副總統走的是「名店加持」的精緻路線；而總統則選擇了「國民外交」最無敵的邪惡美食誘惑，雖然「拚場」意味濃厚，但和氣不傷人的背後，全都是為了讓這群日本學生感受到最飽足的台灣心意。

文總臉書更特別企畫「橘農吃什麼」系列報導持續更新。而這場交流演出將於今晚19時45分在台北西門町街頭由2支日本高校吹奏樂部，加上地主隊莊敬高職樂儀旗隊展開快閃踩街。詳詢文總官方臉書。

