自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

橘農今晚合體演出宵夜清單曝光！蕭美琴送必比登雞湯 賴清德加碼「這款｣邪惡美食

2025/12/18 13:04

文總端出萬華百年老店「川業肉圓」搭配情義相挺的「喜樂紅豆餅」為昨晚剛抵台的翡翠騎士們補足電力。（文總提供）文總端出萬華百年老店「川業肉圓」搭配情義相挺的「喜樂紅豆餅」為昨晚剛抵台的翡翠騎士們補足電力。（文總提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣人的熱情是從「胃」開始。日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」昨（17）晚抵達台灣，今晚將與京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」在西門町合體演出。為了迎接這群青春貴客，文化總會與副總統蕭美琴分別準備了誠意十足的台式宵夜，用最道地的美味為學生們接風洗塵。於焉，掀起一場「宵夜大亂鬥」，從百年老店到米其林必比登，甚至連賴總統都祭出「國民神物」參戰，讓這趟音樂之旅瞬間變成超豪華美食馬拉松。

萬華百年老店「川業肉圓」與「喜樂紅豆餅」是翡翠騎士抵台首波宵夜。（文總提供）萬華百年老店「川業肉圓」與「喜樂紅豆餅」是翡翠騎士抵台首波宵夜。（文總提供）

首波接風由主辦單位文總發起，祕書長李厚慶表示，睽違2年能迎來日本吹奏樂最強東西軍首次共演，這份情誼一定要用食物來表達。文總端出萬華百年老店「川業肉圓」搭配情義相挺的「喜樂紅豆餅」，用甜鹹交織的古早味為剛降落的學生們補足電力。農大二高吹奏樂部部長須藤也笑說，全體成員對品嘗小籠包等台灣美食早已期待值破表。

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（翡翠騎士） ，去年雙十國慶典禮來台演出。（資料照，記者羅沛德攝）日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（翡翠騎士） ，去年雙十國慶典禮來台演出。（資料照，記者羅沛德攝）

緊接著登場的是「副總統餐盒」，副總統蕭美琴今（18）日為兩校約280名師生送上米其林級別驚喜，挑選連續8年獲得必比登推介的「雙月食品社」。菜單包含招牌滷肉飯，並可在干貝、蛤蠣或蒜好好瘦肉湯中3選1，這份曾獲賴清德總統推薦、被封為「台灣媽媽味」的雞湯，無疑將日本學生的宵夜檔次直接拉升到美食評鑑級。

而這場「宵夜美食」競賽還沒完，據悉，賴清德總統預計於12月19日晚間祭出大絕招！為了慰勞辛勤練習的師生，總統府選定極具代表性的「鹹酥雞」做為驚喜，每份預算約150元，力求在黃金1小時內完成製作並直送供餐地點，確保學生拿到手時還是「熱騰騰、會燙口」的最高品質。

日本京都橘高等學校吹奏樂部（橘色惡魔）今晚將與翡翠騎士以及莊敬高職樂儀隊在西門町快閃演出。（資料照，記者李惠洲攝）日本京都橘高等學校吹奏樂部（橘色惡魔）今晚將與翡翠騎士以及莊敬高職樂儀隊在西門町快閃演出。（資料照，記者李惠洲攝）

文總主打「老派浪漫」的在地人情味；副總統走的是「名店加持」的精緻路線；而總統則選擇了「國民外交」最無敵的邪惡美食誘惑，雖然「拚場」意味濃厚，但和氣不傷人的背後，全都是為了讓這群日本學生感受到最飽足的台灣心意。

文總臉書更特別企畫「橘農吃什麼」系列報導持續更新。而這場交流演出將於今晚19時45分在台北西門町街頭由2支日本高校吹奏樂部，加上地主隊莊敬高職樂儀旗隊展開快閃踩街。詳詢文總官方臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應