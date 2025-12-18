人潮擠爆中山堂！橘色惡魔聯手翡翠騎士合體 快閃80分鐘畫面超震撼

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部今晚於中山堂廣場快閃演出。（記者潘少棠攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化總會主辦的「2025台灣遠征—吹響友誼．舞動青春」系列活動，今（18）日晚間在台北西門町迎來最受矚目的時刻。被台灣粉絲暱稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，首度在台灣街頭合體，並攜手莊敬高職樂儀旗隊，展開大型行進管樂快閃演出，為西門町注入滿滿青春節奏。

「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部旗手帥氣耍大旗。（記者潘少棠攝）

此次快閃分為「行進踩街」與「定點演奏」2大段落。第1段以西門徒步區為舞台，三校共326名學生自台北in89豪華影城出發，由莊敬高職樂儀旗隊60人打頭陣，東京農大二高146人接續，京都橘高校114人壓陣，隊伍沿武昌街行進，轉入漢中街，最終抵達象徵多元與包容的彩虹斑馬線。整段行進路線約800公尺，隊形與節奏隨街區推進，吸引大量民眾聚集圍觀。第2段演出則移師中山堂廣場，以定點演奏方式進行，由翡翠騎士與橘色惡魔輪番登場，讓現場民眾能停留聆聽，也拉近觀眾與演出團隊的距離，人潮更是不斷湧入。

「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部今晚在中山堂廣場快閃演出。（記者潘少棠攝）

今晚曲目更是一大亮點，台灣的莊敬高職樂旗隊選曲，除了西洋天后泰勒絲的熱門金曲〈ME〉，也選了伍佰的〈你是我的花朵〉；「翡翠騎士」鎖定年輕動漫迷，他們吹奏出現象級神曲《我推的孩子》主題曲〈Idol〉時，路邊民眾忍不住跟著節奏擺動，接著《進擊的巨人》〈紅蓮之弓矢〉、《七龍珠Z》主題曲、《間諜家家酒》〈Mixed Nuts〉 與《鬼滅之刃》〈紅蓮華〉的磅礴音浪襲來，展現了行進管樂的強大氣場；隨後登場的「橘色惡魔」則帶來滿滿的「橘式笑容」。他們邊跳邊吹，演繹女神卡卡（Lady Gaga）的〈Poker Face〉與電影《回到未來III》主題曲等，整齊劃一的舞步與超強的招牌甜笑再次讓人驚嘆，而在中山堂廣場的定點演出中，他們祭出經典招牌〈Sing Sing Sing〉，銅管的爆發力與活潑的肢體語言，瞬間點燃全場熱情，讓台日音樂在街頭完美碰撞。

「橘色惡魔」祭出經典招牌曲〈Sing Sing Sing〉，引起現場一陣歡呼。（記者潘少棠攝）

西門町霓虹燈、街頭聲景與行進樂音交錯，形成一場屬於城市夜晚的青春即景。文總指出，這次西門快閃演出時間約80分鐘，規模為前年橘高校單獨來台演出的兩倍，也是三校首度並列編制、共同完成的跨文化合作。

此外，2支日本高校吹奏樂部將於明（19）日轉往台北和平籃球館，以超過250人的編制進行共演。隨後橘高校將南下高雄、屏東，農大二高則前往嘉義，持續展開台灣遠征行程。文總指出，希望透過音樂交流，讓台日學生在城市街頭相遇，讓行進管樂以更貼近生活的方式被看見。

文化總會主辦的「2025台灣遠征—吹響友誼，舞動青春」系列活動，人潮不斷自中華路一段湧入中山堂廣場。（記者董柏廷攝）

