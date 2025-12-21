自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台東美術館「潛行」展 重展2022年南島國際美術獎首獎3作品

2025/12/21 17:26

台東美術館即日起到明年2月1日推出「潛行」展覽。（記者黃明堂翻攝）台東美術館即日起到明年2月1日推出「潛行」展覽。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東美術館即日起到明年2月1日推出「潛行」，展出3位2022年「南島國際美術獎」首獎藝術家尹子潔、周代焌與廖昭豪作品。資深策展人胡朝聖說明，此展是3位藝術家創作中共同呈現的獨特姿態，描述藝術家如何潛入歷史、文化與環境縫隙，試圖揭露在主流敘事下，可能被遮蔽或忽略的真實。

台東文化處指出，藝術家以各自創作路徑回應潛行主題，尹子潔從花蓮駐村觀察「三腳狗」出發，以影像與裝置，將動物斷肢卻堅毅的身體狀態，巧妙連結至南島語族面臨文化斷裂與抵抗的隱喻。周代焌如同歷史考古學家，讓土地成為載體，承載歷史中被消失的聲音，揭開文化與地景如何在時間中不斷移動與重組。廖昭豪聚焦東海岸人造地景，以獨特「紙漿」翻模手法，重製消波塊等工業產物，深刻揭示人造與自然間既共生又矛盾的複雜關係。

縣長饒慶鈴在開展典禮表示，由台東縣政府創立「南島國際美術獎」，是連結南島文化與當代藝術重要橋梁。該獎項已成為鼓勵藝術家走入台東、與在地文化互動的重要平台。此次展出的3位藝術家，尹子潔、周代焌、廖昭豪，是2022年首獎得主，也是獎項的具體實踐與成果展現，策展團隊以3位藝術家得獎創作為基礎，進一步發展策劃。

