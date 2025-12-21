自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

宜蘭美術館歲末壓軸「既視．界」 打造台、澳當代藝術交流平台

2025/12/21 11:51

「既視．界」台澳當代藝術創作展，成為宜蘭美術館歲末壓軸，圖2為宜蘭代理縣長林茂盛。（圖由宜蘭縣府提供）「既視．界」台澳當代藝術創作展，成為宜蘭美術館歲末壓軸，圖2為宜蘭代理縣長林茂盛。（圖由宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭美術館今年歲末壓軸「既視．界」台澳當代藝術創作展，聚焦於台灣與澳洲的當代藝術，透過繪畫、裝置、雕塑、影像、跨媒材創作，展現2地藝術特色，宜蘭縣政府邀請大家相揪看展，感受跨國藝術的深刻對話。

「既視．界」台澳當代藝術創作展，聚焦於台灣與澳洲的當代藝術。（圖由宜蘭縣府提供）「既視．界」台澳當代藝術創作展，聚焦於台灣與澳洲的當代藝術。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「既視．界」展名，有「既視感」之意，代表我們在熟悉影像與經驗裡，看見新的可能，台灣和澳洲雖然距離遙遠，但2地藝術能量都非常多元，參展藝術家，有人從生長的土地出發，有人談身分、記憶、社會層面，藉由作品詮釋各自感受，透過展覽產生共鳴。

「既視．界」台澳當代藝術創作展，將展至明年3月15日。（圖由宜蘭縣府提供）「既視．界」台澳當代藝術創作展，將展至明年3月15日。（圖由宜蘭縣府提供）

此次展覽以「中西共鳴．跨域對話」為主題，盼跨越文化及邊界藩籬，台灣、澳洲文化在宜蘭相遇，呈現兩地在自然環境、歷史文化脈絡、藝術上不同思維，也構築成認識彼此的交流場域，引領參觀者感受文化交會生成的張力。

宜蘭縣政府希望藉由此次藝術創作展，強化台、澳持續交流，促進新的合作與社群形成，更期盼成為宜蘭向世界敞開的一扇窗，活動展至明年3月15日，相關訊息請上宜蘭美術館官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應