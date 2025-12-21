宜蘭美術館歲末壓軸「既視．界」 打造台、澳當代藝術交流平台

「既視．界」台澳當代藝術創作展，成為宜蘭美術館歲末壓軸，圖2為宜蘭代理縣長林茂盛。（圖由宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭美術館今年歲末壓軸「既視．界」台澳當代藝術創作展，聚焦於台灣與澳洲的當代藝術，透過繪畫、裝置、雕塑、影像、跨媒材創作，展現2地藝術特色，宜蘭縣政府邀請大家相揪看展，感受跨國藝術的深刻對話。

「既視．界」台澳當代藝術創作展，聚焦於台灣與澳洲的當代藝術。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「既視．界」展名，有「既視感」之意，代表我們在熟悉影像與經驗裡，看見新的可能，台灣和澳洲雖然距離遙遠，但2地藝術能量都非常多元，參展藝術家，有人從生長的土地出發，有人談身分、記憶、社會層面，藉由作品詮釋各自感受，透過展覽產生共鳴。

「既視．界」台澳當代藝術創作展，將展至明年3月15日。（圖由宜蘭縣府提供）

此次展覽以「中西共鳴．跨域對話」為主題，盼跨越文化及邊界藩籬，台灣、澳洲文化在宜蘭相遇，呈現兩地在自然環境、歷史文化脈絡、藝術上不同思維，也構築成認識彼此的交流場域，引領參觀者感受文化交會生成的張力。

宜蘭縣政府希望藉由此次藝術創作展，強化台、澳持續交流，促進新的合作與社群形成，更期盼成為宜蘭向世界敞開的一扇窗，活動展至明年3月15日，相關訊息請上宜蘭美術館官網查詢。

