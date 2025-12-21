北護大已故教師劉維崇傳記紀錄片《以愛致父》 東京放映會榮獲影展獎項

台北護理健康大學專科時期國文科已故教師劉維崇之女劉沙林，先前出資邀導演洪馬克策劃與拍攝其父傳記紀錄片《以愛致父》，近日受邀於日本東京舉辦的「世界電影週」放映，受到觀眾熱烈迴響，並獲獎項。（北護大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台北護理健康大學專科時期國文科已故教師劉維崇之女劉沙林，先前出資邀導演洪馬克策劃與拍攝其父傳記紀錄片《以愛致父》，述說大時代裡一段跨越中美台3地的學術與藝術之旅。該片近日受邀於日本東京舉辦的「世界電影週」放映，受到觀眾熱烈迴響，並獲該影展「傳統文化傳播獎」。

劉維崇於北護專科時期服務25年，民國70年正式退休，其作育英才無數，對學校發展與學子啟迪影響深遠。他擅長水墨書畫，尤專精臨摹甲骨文書法，一生作品無數，共出版過18本專著。而為紀念父親與北護大深厚情誼，劉沙林長期捐助設立「紀念劉維崇教授獎學金」，嘉惠無數學子。其後為讓更多人認識劉維崇生平行誼，出資邀請洪馬克拍攝傳記紀錄片《以愛致父》。

洪馬克為福爾摩沙國際電影節創辦人，長期與日本歐亞國際電影節總協會合作，進行台灣與日本作品的推廣交流。近日受日方邀請於「世界電影週」安排放映《以愛致父》。在映後座談中，洪馬克說明，雖然劉教授生前創作很多，但來台前的生平資料極為稀少，影像與聲音幾乎無從尋覓，因此他選擇以較為浪漫且詩性的手法進行創作。而自己長期從事廣告與劇情片創作，因此在音樂、剪輯與敘事邏輯上融入劇情片手法，訪談畫面則運用多機位與特殊構圖，使整體作品更顯生動活潑。

放映會現場互動熱烈，有觀眾表示原以為是1部嚴肅而易使人昏昏欲睡的紀錄片，但在實際觀影後卻全程投入、意猶未盡，並對影片的唯美畫面與流暢節奏留下深刻印象。也有觀眾表示希望能再度觀賞。最終洪馬克和該片更於影展的閉幕式中獲得「傳統文化傳播獎」，為《以愛致父》的首次海外放映畫下精彩句點。

