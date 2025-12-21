自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

北護大已故教師劉維崇傳記紀錄片《以愛致父》 東京放映會榮獲影展獎項

2025/12/21 18:34

台北護理健康大學專科時期國文科已故教師劉維崇之女劉沙林，先前出資邀導演洪馬克策劃與拍攝其父傳記紀錄片《以愛致父》，近日受邀於日本東京舉辦的「世界電影週」放映，受到觀眾熱烈迴響，並獲獎項。（北護大提供）台北護理健康大學專科時期國文科已故教師劉維崇之女劉沙林，先前出資邀導演洪馬克策劃與拍攝其父傳記紀錄片《以愛致父》，近日受邀於日本東京舉辦的「世界電影週」放映，受到觀眾熱烈迴響，並獲獎項。（北護大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台北護理健康大學專科時期國文科已故教師劉維崇之女劉沙林，先前出資邀導演洪馬克策劃與拍攝其父傳記紀錄片《以愛致父》，述說大時代裡一段跨越中美台3地的學術與藝術之旅。該片近日受邀於日本東京舉辦的「世界電影週」放映，受到觀眾熱烈迴響，並獲該影展「傳統文化傳播獎」。

劉維崇於北護專科時期服務25年，民國70年正式退休，其作育英才無數，對學校發展與學子啟迪影響深遠。他擅長水墨書畫，尤專精臨摹甲骨文書法，一生作品無數，共出版過18本專著。而為紀念父親與北護大深厚情誼，劉沙林長期捐助設立「紀念劉維崇教授獎學金」，嘉惠無數學子。其後為讓更多人認識劉維崇生平行誼，出資邀請洪馬克拍攝傳記紀錄片《以愛致父》。

洪馬克為福爾摩沙國際電影節創辦人，長期與日本歐亞國際電影節總協會合作，進行台灣與日本作品的推廣交流。近日受日方邀請於「世界電影週」安排放映《以愛致父》。在映後座談中，洪馬克說明，雖然劉教授生前創作很多，但來台前的生平資料極為稀少，影像與聲音幾乎無從尋覓，因此他選擇以較為浪漫且詩性的手法進行創作。而自己長期從事廣告與劇情片創作，因此在音樂、剪輯與敘事邏輯上融入劇情片手法，訪談畫面則運用多機位與特殊構圖，使整體作品更顯生動活潑。

放映會現場互動熱烈，有觀眾表示原以為是1部嚴肅而易使人昏昏欲睡的紀錄片，但在實際觀影後卻全程投入、意猶未盡，並對影片的唯美畫面與流暢節奏留下深刻印象。也有觀眾表示希望能再度觀賞。最終洪馬克和該片更於影展的閉幕式中獲得「傳統文化傳播獎」，為《以愛致父》的首次海外放映畫下精彩句點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應